Die Landesliga im Wandel: Ist jetzt der richtige Moment?

Mainz. Im Südwestdeutschen Fußballverband (SWFV) steht eine tiefgreifende Strukturreform an. Ziel ist es, die Ligen flexibler, regionaler und sportlich ausgeglichener zu gestalten. Statt starrer Kreisgrenzen soll künftig eine jährlich angepasste, geografisch sinnvolle Struktur gelten.

Im Fokus steht insbesondere die Landesliga, die bisher in zwei Staffeln (Ost und West) eingeteilt ist. Was die Vereine über die Strukturreform und die Nord-Süd-Aufteilung denken, lest ihr hier im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.