Die Landesliga II startet mit drei Nachholspielen aus der Winterp

Winterpause in der Landesliga neigt sich ihrem Ende zu
Die Winterpause in der Fußball-Landesliga neigt sich ihrem Ende zu. Bereits am Wochenende stehen drei Nachholspiele auf dem Programm.
Mit welchen Erwartungen geht das nun beginnende Quartett aus dem Bezirk Freiburg an den Start? Mohamed Daoudi, Cheftrainer des Tabellenfünften Freiburger FC, sagt: "Wenn man beim FFC ist, ist klar, dass wir in die Verbandsliga wollen und entsprechend oben angreifen wollen. Zugleich ist uns bewusst, dass wir uns in einigen Punkten noch verbessern müssen." Neben der Heimpartie am Samstag, 14.30 Uhr, gegen den Tabellennachbarn FC 08 Tiengen hat der FFC noch das Nachholspiel gegen den FSV Rheinfelden in der Hinterhand. Sollten die Rotjacken beide Spiele gewinnen, hätten sie den Abstand zu Platz zwei auf einen Punkt verkürzt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.