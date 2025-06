Die Landesliga-Gruppeneinteilung dürfte so aussehen

Durch die Aufstiege von Katernberg (Essen) und Solingen-Wald (Remscheid/Solingen) muss der Fußballverband Niederrhein (FVN) keine großartigen Veränderungen an der Gruppeneinteilung der Landesligen vornehmen. Der Fußballkreis Kleve-Geldern stellt mit Viktoria Goch wieder einen Landesligisten, der in die Gruppe 2 wandern dürfte. Goch hat in der Landesliga keine echten Derbys und die Viktoria muss so oder so weite Strecken fahren. Einzig die Duelle mit den Klubs aus Moers bieten mit durchschnittlich 30 Minuten eine "kurze" Anfahrt, auch die Fahrten zu den anderen Klubs sind deutlich kürzer als die meisten Distanzen in der Gruppe 1 (z.B. 135 Kilometer pro Strecke zum SSV Bergisch Born; Tendenz geht zu 100 Kilometer pro Strecke, also 200 Kilometer pro Spiel).

Daraus ergibt sich diese Zusammensetzung für beide Gruppen - mit jeweils zwei Absteigern und vier Aufsteigern pro Gruppe: