Die Lage ist ernst Bezirksliga Süd: TSV Greding nach sechs sieglosen Spielen in Folge unter Zugzwang – Topspiel für Betz-Elf

Immer brisanter wir die Lage in der Bezirksliga Süd für den TSV Greding. Bereits vier Punkte trennen die Schwarzachstädter vor dem letzten Spieltag der Hinrunde vom rettenden Ufer. Derweil will der TV Hilpoltstein den Abstand nach unten vergrößern, während der TSV Meckenhausen (4. Platz) Tabellennachbar FC Wendelstein (5.) zum Topspiel fordert.

TSV Greding - 1. FV Uffenheim (Sonntag, 15 Uhr): Der TSV Greding schließt die Vorrunde mit einem Heimspiel am Sonntag gegen den 1. FV Uffenheim ab. Die Gäste aus dem Landkreis Neustadt/Aisch – Bad Windsheim sind aus der Kreisliga 1 Nürnberg/Frankenhöhe aufgestiegen, haben sich auf Bezirksebene bislang sehr achtbar geschlagen und nehmen nach 14 Spieltagen den zehnten Tabellenplatz ein. Mit jeweils fünf Siegen und Niederlagen, vier Unentschieden sowie einem Torverhältnis von 23:22 weist der FV eine in jeder Hinsicht ausgeglichene Bilanz auf. Zwar erbeutete der Liganeuling zuletzt in drei Begegnungen nur einen Zähler, aber er hatte es dabei mit dem Tabellenzweiten Spfr. Dinkelsbühl (3:3), dem Spitzenreiter SC Aufkirchen sowie dem auf Rang fünf stehenden FC Wendelstein (jeweils 1:2) zu tun. Doch nicht nur wegen dieser knappen Resultate gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel müssen die Gredinger auf der Hut sein. Ihr kommender Gast ist nämlich aktuell Dritter in der Auswärtstabelle. Drei Siege, zwei Unentschieden und nur zwei Niederlagen auf fremden Plätzen sind durchaus respektabel. Dagegen sieht die aktuelle Bilanz des TSV Greding recht bescheiden aus. Zwar steht noch das Nachholspiel gegen den TuS Feuchtwangen aus, aber lediglich 14 Punkte unmittelbar vor dem Ende der Vorrunde sind sicher nicht das, was sich Grabmann zu Saisonbeginn vorgestellt hat. Seine Mannschaft ist nun schon sechs Spiele sieglos. Zwei Unentschieden und vier Niederlagen führten zum Abrutschen auf einen direkten Abstiegsplatz. Nach der jüngsten Niederlage beim vormaligen Schlusslicht FC Dombühl hat der TSV bereits vier Punkte Rückstand zum rettenden Ufer. Vor diesem Hintergrund gibt es bezüglich der Bedeutung des Spiels gegen Uffenheim für die Mannschaft von der Schwarzach keine zwei Meinungen. Alles andere als der fünfte Saisonsieg würde die Lage des Sechsten der vergangenen Saison weiter verschlechtern. Deshalb geht Grabmann davon aus, dass seiner Mannschaft der Ernst der Lage bewusst ist. Dies sei zuletzt bei einigen seiner Akteure eher nicht der Fall gewesen, erklärt er und verweist auf die desolate Leistung des TSV in Dombühl. Dabei habe es bezüglich der Motivation offensichtlich Unterschiede gegeben. Dies sei umso bedauerlicher, als die Mannschaft über genügend Potenzial verfüge, um letztlich mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. „Dass es geht, hat sie ja am Anfang der Saison gezeigt“, stellt der Übungsleiter fest. Mit Ausnahme der Langzeitverletzten Christoph Biedermann und Alexander Sipl steht ihm voraussichtlich der volle Kader zur Verfügung.

Heute, 16:00 Uhr FC Wendelstein 2017 Wendelstein TSV Meckenhausen Meckenhausen 16:00 PUSH

FC Wendelstein - TSV Meckenhausen (Samstag, 16 Uhr): Der TSV Meckenhausen hat eine Eindrucksvolle Hinrunde gespielt: 24 Punkte und 34:22 Tore bedeuten derzeit Platz vier. Zum Relegationsplatz beträgt der Vorsprung sieben Punkte, zum direkten Abstiegsplatz gar zehn. Und auch das letzte Spiel der Vorrunde will der Aufsteiger nach den beiden Unentschieden in den Spitzenspielen gegen den SC Aufkirchen (1:1) und die Spfr. Dinkelsbühl (3:3) erfolgreich gestalten. Dabei geht es für das Team von Trainer Dominik Betz bereits am Samstag zu einem weiteren Aufstiegsaspiranten, dem FC Wendelstein. Aktuell steht das Team von Trainerfuchs Andreas Speer mit einem Punkt weniger als der TSV auf dem fünften Tabellenplatz. Zuletzt konnten die Wendelsteiner sowohl in der Liga gegen den 1. FV Uffenheim als auch im Kreispokal gegen den TSV Heideck jeweils mit 2:1 als Sieger vom Platz gehen. Damit hat sich der FC einmal mehr für das Finale im Kreispokal qualifiziert. Auch das zeigt eindrucksvoll, was man in Meckenhausen vom kommenden Gegner halten muss. „Ein absolutes Spitzenteam mit einem super Trainer“, sagt Betz, der mit seinem Team aber trotzdem erneut Punkte in der Fremde erbeuten will. Dass dies möglich ist, hat der beste Sturm der Liga bislang Woche für Woche eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Morgen, 16:00 Uhr FV Dittenheim Dittenheim TV 1879 Hilpoltstein Hilpoltstein 16:00 PUSH

FV Dittenheim - TV Hilpoltstein (Sonntag, 16 Uhr): Der TV Hilpoltstein strebt zum Abschluss der Hinrunde einen Sieg gegen den wiedererstarkten FV Dittenheim an und möchte die unnötige Niederlage aus der Vorwoche vergessen machen. „Das enttäuschende Ergebnis gegen Feuchtwangen hat uns natürlich beschäftigt, auch wenn wir keinen Anlass zur Sorge haben. Der Gegner war sehr gut und effizient. Aber es muss schon unser Anspruch sein, auch hier mitzuhalten. Insbesondere über einfache Fehler machen wir den Gegner stark. Die Jungs arbeiten im Training aber gut und sollten jetzt nicht die Köpfe in den Sand stecken“, sagt das Hilpoltsteiner Trainerduo Julian Schmidpeter und Martin Baeck-Gugel. Mit dem FV Dittenheim treffen die Hilpoltsteiner auf ein wiedererstarktes Team, denn zuletzt gewann die Mannschaft von Trainer Kemal Kayis etwas an Boden. Sieben Punkte holte der FV in den vergangenen fünf Spielen. „Am Sonntag erwartet uns in Dittenheim ein neues Spiel, das sicher einiges von uns abverlangt. Allein die Tabelle zeigt, dass jeder gegen jeden ein gutes Ergebnis erzielen kann. Unser klares Ziel muss es also sein, die eigenen Fehler zu minimieren und die Intensität auf den Platz zu bringen“, so das TV-Trainerduo weiter.



Weit auseinander liegen die beiden Mannschaften im Klassement nicht. Nur drei Punkte trennen den FV Dittenheim (12. Platz) vom TVH (8.). Allerdings offenbarte Dittenheim im bisherigen Saisonverlauf deutliche Schwächen in der Offensive, was sich anhand der nur 16 geschossenen Tore belegen lässt. Generell ist das Dittenheimer Sportgelände ein gutes Pflaster für die Burgstädter. Im vergangenen Jahr entschied der TV zunächst die Auswärtspartie gegen den FV mit 3:1 für sich und sicherte sich am Saisonende auf eben jenem Fußballplatz in der Relegation gegen den SV Ornbau (3:0) den Bezirksliga-Verbleib. Die Personallage in Hilpoltstein ist trotz der Vielzahl an bereits bestrittenen Begegnungen derzeit noch entspannt. Mit Niklas Engel und Niklas Odörfer stoßen zwei Spieler nach ihrem Urlaub wieder zum Team dazu, wenngleich krankheitsbedingt hinter den Einsätzen von Steffen Lieberwirth und Enzo Schneck derzeit noch ein Fragezeichen steht. Quelle: donaukurier.de

Die weiteren Begegnungen:

Morgen, 15:00 Uhr SC Aufkirchen Aufkirchen ASV Zirndorf Zirndorf 15:00 PUSH