Die Lage in der 1. Kreisklasse: Hedendorf/N. dreht am Ende die Partie Topspiel mit sieben Toren - Schwinge gewinnt Sechs-Punkte-Spiel

Das Topduell Erster gegen den Fünften fand in Apensen statt, wo der TSV den Gast aus dem hohen Norden des Landkreises, die SG Freiburg/Oederquart, empfing. Die Partie des Spitzenreiters gegen eines der Überraschungsteams hielt im zweiten Durchgangang, was es versprach. Starteten beide Mannschaften zunächst verhaltener, begann die Dramatik mit Anpfiff der zweiten Halbzeit. Alle sieben Tore fielen dann. Drei Treffer in der Schlussphase, 3:2 Apensen (82.), 3:3 Freiburg (90.+1), 4:3 Apensen (90.+5) und einer anschließenden Rudelbildung sorgten für ordentlich Stimmung. „Die SG war stark, hätte zur Pause führen können“, gab Apensens Trainer Peter Steffens zu. Platz zwei festigte das zweite Überraschungsteam, Aufsteiger SV Ahlerstedt/Ottendorf III, mit einem etwas glücklichen 2:1-Sieg in Agathenburg nach spätem Treffer von Jan-Ole Korn. Die Kaiser-Elf blieb damit weiter ungeschlagen und hat mit lediglich acht Gegentoren die mit Abstand beste Defensive. Für den ehemaligen Tabellenführer ASC Cranz-Estebrügge II geht es weiter abwärts. Nach dem 0:5 in Wischhafen unterlag die Mannschaft von Sven Hubert dem FC Oste/Oldendorf II mit 1:6. Auch der FC Wischhafen/Dornbusch zog jetzt an den Altländern vorbei. Die Kehdinger gewannen ohne Probleme 3:0 beim diesmal schwachen Deinster SV II, der sich bei Keeper Morten Zywko bedanken durfte, dass es nicht schlimmer wurde. Wichtige Zähler im Abstiegskampf gab es für die VSV Hedendorf/Neukloster III und den Schwinger SC. Während die VSV gegen einen enttäuschenden TSV Wiepenkathen II in den Schlussminuten aus einem 0:1 ein 2:1 machten, besiegte der Schwinger SC im Sechs-Punkte-Spiel den Tabellenletzten SV Ottensen 2:0. „Kein schönes Spiel, eher Not gegen Elend“, fand SC-Trainer Günter Schultka. Weder Fisch noch Fleisch war das 2:2 im Abstiegskampf gegen den SV Burweg für den MTV Hammah II. Die Gastgeber führten im Derby bereits 2:0, aber die zuletzt erfolgreichen Burweger kamen zurück, hätten am Ende sogar gewinnen können, scheiterten am Pfosten.

Apensens Niklas Albers gelangen gegen Freiburg/Oederquart die Treffer 13 und 14. Damit liegt der Mittelfeldspieler weiter auf Platz 1 der Torschützenliste.