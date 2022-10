Die Lage in der 1. Kreisklasse: Hammah düpiert Ottensen im Kellerduell Verletzung überschattet Deinstes Sieg - D/A verliert Kehdinger Derby

Die Gäste präsentierten sich in der zweiten Halbzeit wie ein Absteiger und rutschten nach der desolaten Vorstellung auf den letzten Platz ab. Ausschlaggebend für den großen Sprung des MTV in der Tabelle waren die Niederlagen der Konkurrenz. Die SV Drochtersen/Assel V unterlag im Kehdinger Derby dem FC Wischhafen/Dornbusch nach torloser erster Halbzeit mit 3:5. Neben dem dreifachen Torschützen Alexander von Allwörden präsentierte sich Ex-D/A-Spieler Niklas Junge stark. „Der räumte alles weg“, so D/A V-Coach André Matties. Arg unter die Räder kam der Schwinger SC in Agathenburg. Die erste Hälfte dominierten eindeutig die Gastgeber, die mit 6:0 führten. Am Ende stand ein 7:1, wodurch auch Schwinge wieder auf die Abstiegsränge rutschte. Dem Deinster SV II ist im Sechs-Punkte-Spiel gegen den SV Burweg ein weiterer Heimsieg gelungen. Im ersten Durchgang zog sich Deinstes Max Liberton ohne Fremdeinwirkung einen Achillessehnenriss zu. Im Verlauf der Partie rückte das Team zusammen und gewann verdient mit 2:1. An der Tabellenspitze holte sich der ASC Cranz-Estebrügge II dank eines überraschend hohen 3:0-Erfolges über den TSV Wiepenkathen II die Führung zurück. Allerdings nur, weil der TSV Apensen II nicht im Einsatz war. Bereits drei Partien im Hintertreffen ist die SV Ahlerstedt/Ottendorf III, die den ASC in den nächsten Wochen überflügeln könnte. Aus dem einstigen Abstiegskandidaten SG Freiburg/Oederquart ist inzwischen eine Mannschaft der Spitzengruppe geworden. Durch das 1:0 gegen den FC Oste/Oldendorf II kletterte die Hülsen-Elf auf Platz 3.