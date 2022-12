Die Lage in der 1. Kreisklasse: Apensen holt sich Herbstmeisterschaft SV Ahlerstedt/Ottendorf III, SG Freiburg/Oederquart und SV Burweg überraschen

Der TSV Apensen II sicherte sich den inoffiziellen Herbstmeistertitel, da Ahlerstedt/Ottendorf III das Nachholspiel am vergangenen Wochenende bei der abstiegsbedrohten SV Drochtersen/Assel V überraschend mit 1:6 verlor. 14 Partien war der Neuling ungeschlagen, jetzt gab es in Apensen und Drochtersen gleich zwei Pleiten in Folge. Dennoch war das Team von Trainer Moris Kaiser bislang eine Bereicherung für die 1. Kreisklasse, setzte die Gegner vom Anpfiff weg unter Druck und stellte auch die beste Defensive. Bis zur Niederlage in Drochtersen gab es lediglich 10 Gegentore. Herbstmeisterschaft Apensen spielte sehr ausgeglichen und stellte mit Niklas Albers den besten Torschützen der Vorrunde. Der 25-jährige Mittelfeldspieler, in den letzten Jahren eher als Vorlagengeber bekannt, markierte 19 Treffer. Verfolger Nummer eins des Spitzenduos ist inzwischen Kreisligaabsteiger FC Wischhafen/Dornbusch. Nach holprigem Saisonstart mit einigen Unentschieden zuviel, fing sich die Elf von Trainer Stefan Raap. Wendepunkt war sicherlich die dem Zeitpunkt sensationelle 1:2 Heimniederlage gegen den SV Burweg. Danach gewannen die Kehdinger 26 von 30 Zählern und verloren dabei keine Begegnung mehr. Einer der schärfsten Konkurrenten der Spitzenteams kommt aus dem hohen Norden des Landkreises und ist kein geringerer als der Abstiegskandidat vergangener Jahre, die SG Freiburg/Oederquart. Treten die Nordkehdinger in Bestbesetzung an, sind sie in dieser Saison kaum zu schlagen. In der Defensive kaum zu knacken und offensiv so effektiv wie lange nicht. Die Mannschaft von Ernst Hülsen ist ohne Frage die größte Überraschung der bisherigen Spielzeit. Punktemäßig weit weg von der SG ist der SV Burweg. Dennoch muss Trainer Bert Marcus mit seinem Team genannt werden. Als einer der größten Abstiegskandidaten gestartet, hat der Coach inzwischen so viele junge Nachwuchsspieler eingebaut, dass man kaum noch berechenbar ist. In den letzten fünf Spielen gab es 13 Punkte und davor wurden die Spitzenteams Wischhafen/Dornbusch und Cranz/Estebrügge II besiegt. Eine der größten Enttäuschungen ist der SV Agathenburg/Dollern. Für viele „Experten“ war das der Geheimfavorit, wenn es um den Meisterschaftskampf geht. Platz 9 ist da doch sehr ernüchternd. Viel besser lief es auch nicht für den ambitionierten TSV Wiepenkathen II, wo der personelle Umbruch noch nicht ganz funktionierte. Immer wieder musste Trainer Roland Duchow aufgrund von Verletzungen auf die „Alten Hasen“ zurückgreifen. Platz 7 ist sicher nicht das, was man erwarten durfte. Für den zweiten Kreisligaabsteiger aus Hammah war der bisherige Verlauf noch schlechter, als man vermuten konnte. In der Rückrunde wird es für das Wellm-Team ums nackte Überleben gehen.

Erwartungsgemäß gehören der FC Oste/Oldendorf II, eines der jüngsten Teams, und der ASC Cranz-Estebrügge II zur Spitzengruppe. Allerdings ist es gerade bei den Altländern wichtig, dass vom alten Stamm der letzten Jahre viele Kräfte dabei sind, sonst kann es auch mal überraschende Niederlagen geben. Neben dem MTV Hammah II gehören ausschließlich Mannschaften zum Abstiegskampf, die man dort auch erwarten musste. Die neu zusammengestellten VSV Hedendorf/Neukloster III haben sich noch längst nicht gefunden, da hat Trainerin Katrin Fritz noch eine Menge zu tun. Der Deinster SV II zeigte wenigstens in den Heimspielen zeitweise gute Ansätze, steht aber nur min8mal über dem Strich. Darunter steht trotz des 6:1 über A/O III die SV Drochtersen/Assel V. Die Leistungen der Vorsaison sind sehr weit weg. Da hatte man frühzeitig die Klasse gesichert und sich im Tabellenmittelfeld festgebissen. Dem Schwinger SC fehlt es wie vielen Mannschaften im Tabellenkeller an Offensivkraft. Sollten zur Rückrunde die vielen Verletzten zurückkommen, könnte Günter Schultka mit seiner Truppe nochmal angreifen, was nicht ausgeschlossen ist. Das möchte auch Björn Mielke. Sein SV Ottensen, der einstige Kreisligisten, präsentierte sich allerdings oftmals so desolat, dass der Klassenerhalt, Stand im Dezember 2022, eine sehr große Herausforderung ist.