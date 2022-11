Die Lage in der 1. Kreisklasse: Ahlerstedt/O. weiter ungeschlagen Apensen mit Arbeitssieg - Burwegs „junge Wilde“ auf dem Vormarsch

Gleich zwei Spiele musste die SV Ahlerstedt/Ottendorf III austragen. Die Begegnungen in Hedendorf und gegen den MTV Hammah II waren für das Team von Trainer Moris Kaiser keine große Hürde. Beide Spiele gewann der weiterhin ungeschlagene Neuling mit 3:0 und verbesserte sich auf Platz 2 der Tabelle. Das Topspiel fand in Wischhafen statt, wo der FC den Tabellenführer ASC Cranz-Estebrügge II empfing. Während die Kehdinger einen Sahnetag erwischten und bereits zur Pause mit 4:0 führten, war es für die Altländer ein gebrauchter Tag. Mit 0:5 ging es am Ende für die Elf von Trainer Sven Hubert auf die Heimreise. „Wir bleiben realistisch, wissen, dass wir schon einige Rückschläge in dieser Saison erlitten haben“, so Stefan Raap, Coach des FC Wischhafen/Dornbusch. Nutznießer der ASC-Pleite war der TSV Apensen II. Nur drei Tage nach dem überraschenden Halbfinaleinzug im Kreispokal gegen den Kreisligisten SSV Hagen wirkten die Apenser gegen Abstiegskandidat Schwinge sehr müde. Trainer Peter Steffens sprach von einem „Arbeitssieg“. Immerhin gelang Niklas Albers beim 3:1-Erfolg der 12. Saisontreffer, mit dem er jetzt alleiniger Führender der Torschützenliste ist. Den „dreckigen Sieg“ gab es auch für den TSV Wiepenkathen II. Der abstiegsgefährdete Deinster SV II verlangte dem Favoriten alles ab, war über weite Strecken sogar die bessere Mannschaft. Erst mit der Einwechslung des 43-jährigen Andrej Miller nahm die Duchow-Elf den Kampf an und gewann 2:0. Schlusslicht SV Ottensen zeigte sich nach der peinlichen 2:8-Pleite in Hammah in der Vorwoche ein wenig verbessert. Doch auch gegen einen solide auftretenden SV Agathenburg/Dollern gab es beim 0:3 nichts zu holen. Der SV Burweg holte sich im Abstiegskampf drei wichtige Zähler. Dank starker Leistungen der „jungen Wilden“ im Team konnte der SV die Konkurrenz im Abstiegskampf, die VSV Hedendorf/Neukloster III mit 4:2 in die Schranken weisen. Das Licht geht der SV Drochtersen/Assel V noch nicht aus. Aber zunächst gab es in Estorf kein funktionierendes Flutlicht. Die beiden Teams zogen kurzerhand nach Gräpel. Der zuletzt schwächelnde FC Oste/Oldendorf II beendete die Ergebniskrise und gewann 4:1.