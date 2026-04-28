Die Lage im Auf- und Abstiegskampf der Oberliga Westfalen

So "langweilig" die Vorsaison war, macht die Spielzeit 2025/26 alles wieder wett. Vier Mannschaften kämpfen um die beiden Aufstiegsplätze zur Regionalliga West. Der SV Lippstadt 08 ist nach der 0:1-Topspiel-Niederlage beim ASC 09 Dortmund nun aber deutlich ins Hintertreffen geraten. Am kommenden Freitag schaut die Liga ins Lohrheidestadion, wenn die SG Wattenscheid 09 und der SV Westfalia Rhynern "um Platz 1 spielen".
Besonders brisant, der Meister qualifiziert sich für den DFB-Pokal, weswegen es auch nicht egal ist, ob man Erster oder Zweiter wird.
Im Abstiegskampf schien mit dem TuS Ennepetal eine Mannschaft abgeschlagen, die sich aber mit drei Siegen in Folge zurück gekämpft hatte und wieder alle Chancen auf den Klassenerhalt besitzt. Noch die ganze untere Tabellenhälfte muss nach unten blicken und aufpassen. Einige direkte Duelle stehen noch aus. So trifft Verl II beispielsweise an den nächsten drei Spieltagen auf direkte Konkurrenten. Der Auftakt der "Kellerduell-Wochen" war den Ostwestfalen mit dem 1:0-Heimsieg gegen Ennepetal am vergangenen Wochenende gelungen.
FuPa Westfalen wirft einen Blick auf das Restprogramm:
SV Westfalia Rhynern (69 Punkte | 21-6-3 | +44 Tore)
34. Spieltag: (A) SG Wattenscheid 09 (2.)
Nachholspiel: (H) Rot Weiss Ahlen (18.)
35. Spieltag: (H) SpVgg Vreden (13.)
36. Spieltag: (A) TuS Ennepetal (19.)
37. Spieltag: (H) SG Finnentrop/Bamenohl (16.)
38. Spieltag: (A) Türkspor Dortmund (17.)
SG Wattenscheid 09 (69 Punkte | 20-9-2 | +42 Tore)
34. Spieltag: (H) Westfalia Rhynern (1.)
35. Spieltag: (A) SV Schermbeck (14.)
36. Spieltag: (H) ASC 09 Dortmund (3.)
37. Spieltag: (A) SpVgg Erkenschwick (9.)
38. Spieltag: (H) SV Lippstadt 08 (4.)
ASC 09 Dortmund (67 Punkte | 20-7-4 | +39 Tore)
34. Spieltag: (A) Victoria Clarholz (7.)
35. Spieltag: (H) SC Preußen Münster II (5.)
36. Spieltag: (A) SG Wattenscheid 09 (2.)
37. Spieltag: (H) SpVgg Vreden (13.)
38. Spieltag: (A) TuS Ennepetal (19.)
SV Lippstadt 08 (62 Punkte | 18-8-5 | +29 Tore)
34. Spieltag: (H) SpVgg Erkenschwick (9.)
Nachholspiel: (H) SG Finnentrop/Bamenohl (16.)
35. Spieltag: Spielfrei!
36. Spieltag: (A) Victoria Clarholz (7.)
37. Spieltag: (H) SC Preußen Münster II (5.)
38. Spieltag: (A) SG Wattenscheid 09 (2.)
TuS Ennepetal (25 Punkte | 7-4-19 | -31 Tore)
34. Spieltag: (H) DSC Arminia Bielefeld II (8.)
35. Spieltag: (A) Eintracht Rheine (10.)
36. Spieltag: (H) Westfalia Rhynern (1.)
Nachholspiel: (H) Eintracht Rheine (10.)
37. Spieltag: (A) SV Schermbeck (14.)
38. Spieltag: (H) ASC 09 Dortmund (3.)
Rot Weiss Ahlen (26 Punkte | 7-6-17 | -35 Tore)
34. Spieltag: (H) TSG Sprockhövel (11.)
Nachholspiel: (A) Westfalia Rhynern (1.)
35. Spieltag: (A) TuS Hiltrup (15.)
36. Spieltag: (A) SC Verl II (12.)
37. Spieltag: (A) DSC Arminia Bielefeld II (8.)
38. Spieltag: (H) Eintracht Rheine (10.)
Türkspor Dortmund (27 Punkte | 11-3-17 * | -17 Tore)
*Neun-Punkte-Abzug wegen der Eröffnung des Insolvenzverfahrens
34. Spieltag: (H) TuS Hiltrup (15.)
35. Spieltag: (A) SC Verl II (12.)
36. Spieltag: (H) DSC Arminia Bielefeld II (8.)
37. Spieltag: (A) Eintracht Rheine (10.)
38. Spieltag: (H) Westfalia Rhynern (1.)
SG Finnentrop/Bamenohl (29 Punkte | 7-8-15 | -24 Tore)
34. Spieltag: (H) SC Verl II (12.)
Nachholspiel: (A) SV Lippstadt 08 (4.)
35. Spieltag: (A) DSC Arminia Bielefeld II (8.)
36. Spieltag: (H) Eintracht Rheine (10.)
37. Spieltag: (A) Westfalia Rhynern (1.)
38. Spieltag: (H) SV Schermbeck (14.)
TuS Hiltrup (31 Punkte | 7-10-15 | -11 Tore)
34. Spieltag: (A) Türkspor Dortmund (17.)
35. Spieltag: (H) Rot Weiss Ahlen (18.)
36. Spieltag: (A) 1. FC Gievenbeck (6.)
37. Spieltag: (H) TSG Sprockhövel (11.)
38. Spieltag: Spielfrei!
SV Schermbeck (31 Punkte | 7-10-14 | -10 Tore)
34. Spieltag: (A) SC Preußen Münster II (5.)
35. Spieltag: (H) SG Wattenscheid 09 (2.)
36. Spieltag: (A) SpVgg Vreden (13.)
37. Spieltag: (H) TuS Ennepetal (19.)
38. Spieltag: (A) SG Finnentrop/Bamenohl (16.)
SpVgg Vreden (33 Punkte | 9-6-16 | -13 Tore)
34. Spieltag: (H) Eintracht Rheine (10.)
35. Spieltag: (A) Westfalia Rhynern (1.)
36. Spieltag: (H) SV Schermbeck (14.)
37. Spieltag: (A) ASC 09 Dortmund (3.)
38. Spieltag: (H) SpVgg Erkenschwick (9.)
SC Verl II (34 Punkte | 9-7-15 | -14 Tore)
34. Spieltag: (A) SG Finnentrop/Bamenohl (16.)
35. Spieltag: (H) Türkspor Dortmund (17.)
36. Spieltag: (H) Rot Weiss Ahlen (18.)
37. Spieltag: (H) 1. FC Gievenbeck (6.)
38. Spieltag: (A) TSG Sprockhövel (11.)
TSG Sprockhövel (36 Punkte | 10-6-15 | -6 Tore)
34. Spieltag: (A) Rot Weiss Ahlen (18.)
Nachholspiel: (A) DSC Arminia Bielefeld II (8.)
35. Spieltag: (H) 1. FC Gievenbeck (6.)
36. Spieltag: Spielfrei!
37. Spieltag: (A) TuS Hiltrup (15.)
38. Spieltag: (H) SC Verl II (12.)