Die Lage im Auf- und Abstiegskampf der Oberliga Westfalen

– Foto: Maik Matheus | SGW09

So "langweilig" die Vorsaison war, macht die Spielzeit 2025/26 alles wieder wett. Vier Mannschaften kämpfen um die beiden Aufstiegsplätze zur Regionalliga West. Der SV Lippstadt 08 ist nach der 0:1-Topspiel-Niederlage beim ASC 09 Dortmund nun aber deutlich ins Hintertreffen geraten. Am kommenden Freitag schaut die Liga ins Lohrheidestadion, wenn die SG Wattenscheid 09 und der SV Westfalia Rhynern "um Platz 1 spielen".

Besonders brisant, der Meister qualifiziert sich für den DFB-Pokal, weswegen es auch nicht egal ist, ob man Erster oder Zweiter wird.

Im Abstiegskampf schien mit dem TuS Ennepetal eine Mannschaft abgeschlagen, die sich aber mit drei Siegen in Folge zurück gekämpft hatte und wieder alle Chancen auf den Klassenerhalt besitzt. Noch die ganze untere Tabellenhälfte muss nach unten blicken und aufpassen. Einige direkte Duelle stehen noch aus. So trifft Verl II beispielsweise an den nächsten drei Spieltagen auf direkte Konkurrenten. Der Auftakt der "Kellerduell-Wochen" war den Ostwestfalen mit dem 1:0-Heimsieg gegen Ennepetal am vergangenen Wochenende gelungen.

FuPa Westfalen wirft einen Blick auf das Restprogramm: