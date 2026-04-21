Die Lage im Auf- und Abstiegskampf der Oberliga Westfalen

Westfalia Rhynern möchte am Mittwoch im Nachholspiel gegen Sprockhövel klar auf Aufstiegskurs bleiben. – Foto: Hardy Krebs

So "langweilig" die Vorsaison war, macht die Spielzeit 2025/26 alles wieder wett. Vier Mannschaften kämpfen um die beiden Aufstiegsplätze zur Regionalliga West. Besonders brisant, der Meister qualifiziert sich für den DFB-Pokal, weswegen es auch nicht egal ist, ob man Erster oder Zweiter wird.

Im Abstiegskampf schien mit dem TuS Ennepetal eine Mannschaft abgeschlagen, die sich aber mit drei Siegen in Folge zurück gekämpft hat und wieder alle Chancen auf den Klassenerhalt besitzt. Noch die ganze untere Tabellenhälfte muss nach unten blicken und aufpassen.

FuPa Westfalen wirft einen Blick auf das Restprogramm: