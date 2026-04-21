Die Lage im Auf- und Abstiegskampf der Oberliga Westfalen

So "langweilig" die Vorsaison war, macht die Spielzeit 2025/26 alles wieder wett. Vier Mannschaften kämpfen um die beiden Aufstiegsplätze zur Regionalliga West. Besonders brisant, der Meister qualifiziert sich für den DFB-Pokal, weswegen es auch nicht egal ist, ob man Erster oder Zweiter wird.
Im Abstiegskampf schien mit dem TuS Ennepetal eine Mannschaft abgeschlagen, die sich aber mit drei Siegen in Folge zurück gekämpft hat und wieder alle Chancen auf den Klassenerhalt besitzt. Noch die ganze untere Tabellenhälfte muss nach unten blicken und aufpassen.
FuPa Westfalen wirft einen Blick auf das Restprogramm:
SG Wattenscheid 09 (66 Punkte * | 19-9-2 | +39 Tore)
* Anzumerken ist, dass der 3:1-Auswärtssieg bei RW Ahlen eingerechnet ist. Die Partie wurde am 22. März kurz vor Spielende abgebrochen, die Entscheidung am Grünen Tisch steht noch aus. Nach hiesigen Informationen geht FuPa Westfalen von der Wertung zugunsten Wattenscheid aus.
SV Westfalia Rhynern (65 Punkte | 20-5-3 | +41 Tore)
ASC 09 Dortmund (64 Punkte | 19-7-4 | +38 Tore)
33. Spieltag: (H) SV Lippstadt 08 (4.)
34. Spieltag: (A) Victoria Clarholz (7.)
35. Spieltag: (H) SC Preußen Münster II (5.)
36. Spieltag: (A) SG Wattenscheid 09 (3.)
37. Spieltag: (H) SpVgg Vreden (12.)
38. Spieltag: (A) TuS Ennepetal (19.)
SV Lippstadt 08 (62 Punkte | 18-8-4 | +30 Tore)
33. Spieltag: (A) ASC 09 Dortmund (2.)
34. Spieltag: (H) SpVgg Erkenschwick (8.)
Nachholspiel: (H) SG Finnentrop/Bamenohl (15.)
35. Spieltag: Spielfrei!
36. Spieltag: (A) Victoria Clarholz (7.)
37. Spieltag: (H) SC Preußen Münster II (5.)
38. Spieltag: (A) SG Wattenscheid 09 (3.)
TuS Ennepetal (25 Punkte | 7-4-18 | +30 Tore)
33. Spieltag: (A) SC Verl II (13.)
34. Spieltag: (H) DSC Arminia Bielefeld II (9.)
35. Spieltag: (A) Eintracht Rheine (10.)
36. Spieltag: (H) Westfalia Rhynern (1.)
Nachholspiel: (H) Eintracht Rheine (10.)
37. Spieltag: (A) SV Schermbeck (14.)
38. Spieltag: (H) ASC 09 Dortmund (2.)
Rot Weiss Ahlen (26 Punkte * | 7-5-16 | +32 Tore)
* Anzumerken ist, dass die 1:3-Heimniederlage gegen die SG Wattenscheid 09 eingerechnet ist. Die Partie wurde am 22. März kurz vor Spielende abgebrochen, die Entscheidung am Grünen Tisch steht noch aus. Nach hiesigen Informationen geht FuPa Westfalen von der Wertung zugunsten Wattenscheid aus.
Nachholspiel: (A) SC Preußen Münster II (5.)
33. Spieltag: (A) 1. FC Gievenbeck (6.)
34. Spieltag: (H) TSG Sprockhövel (11.)
Nachholspiel: (A) Westfalia Rhynern (1.)
35. Spieltag: (A) TuS Hiltrup (16.)
36. Spieltag: (A) SC Verl II (13.)
37. Spieltag: (A) DSC Arminia Bielefeld II (9.)
38. Spieltag: (H) Eintracht Rheine (10.)
Türkspor Dortmund (27 Punkte | 11-3-16 ** | -14 Tore)
** Neun-Punkte-Abzug wegen der Eröffnung des Insolvenzverfahrens
33. Spieltag: (A) TSG Sprockhövel (11.)
34. Spieltag: (H) TuS Hiltrup (16.)
35. Spieltag: (A) SC Verl II (13.)
36. Spieltag: (H) DSC Arminia Bielefeld II (9.)
37. Spieltag: (A) Eintracht Rheine (10.)
38. Spieltag: (H) Westfalia Rhynern (1.)
TuS Hiltrup (28 Punkte | 6-10-15 | -14 Tore)
33. Spieltag: (H) SG Finnentrop/Bamenohl (15.)
34. Spieltag: (A) Türkspor Dortmund (17.)
35. Spieltag: (H) Rot Weiss Ahlen (18.)
36. Spieltag: (A) 1. FC Gievenbeck (6.)
37. Spieltag: (H) TSG Sprockhövel (11.)
38. Spieltag: Spielfrei!
SG Finnentrop/Bamenohl (29 Punkte | 7-8-14 | -21 Tore)
33. Spieltag: (A) TuS Hiltrup (16.)
34. Spieltag: (H) SC Verl II (13.)
Nachholspiel: (A) SV Lippstadt 08 (4.)
35. Spieltag: (A) DSC Arminia Bielefeld II (9.)
36. Spieltag: (H) Eintracht Rheine (10.)
37. Spieltag: (A) Westfalia Rhynern (1.)
38. Spieltag: (H) SV Schermbeck (14.)
SV Schermbeck (30 Punkte | 7-9-14 | -10 Tore)
33. Spieltag: (H) Victoria Clarholz (7.)
34. Spieltag: (A) SC Preußen Münster II (5.)
35. Spieltag: (H) SG Wattenscheid 09 (3.)
36. Spieltag: (A) SpVgg Vreden (12.)
37. Spieltag: (H) TuS Ennepetal (19.)
38. Spieltag: (A) SG Finnentrop/Bamenohl (15.)
SC Verl II (31 Punkte | 8-7-15 | -15 Tore)
33. Spieltag: (H) TuS Ennepetal (19.)
34. Spieltag: (A) SG Finnentrop/Bamenohl (15.)
35. Spieltag: (H) Türkspor Dortmund (17.)
36. Spieltag: (H) Rot Weiss Ahlen (18.)
37. Spieltag: (H) 1. FC Gievenbeck (6.)
38. Spieltag: (A) TSG Sprockhövel (11.)
SpVgg Vreden (33 Punkte | 9-6-15 | -9 Tore)
33. Spieltag: (A) DSC Arminia Bielefeld II (9.)
34. Spieltag: (H) Eintracht Rheine (10.)
35. Spieltag: (A) Westfalia Rhynern (1.)
36. Spieltag: (H) SV Schermbeck (14.)
37. Spieltag: (A) ASC 09 Dortmund (2.)
38. Spieltag: (H) SpVgg Erkenschwick (8.)
TSG Sprockhövel (33 Punkte | 9-6-14 | -6 Tore)
Nachholspiel: (A) Westfalia Rhynern (1.)
33. Spieltag: (H) Türkspor Dortmund (17.)
34. Spieltag: (A) Rot Weiss Ahlen (18.)
Nachholspiel: (A) DSC Arminia Bielefeld II (9.)
35. Spieltag: (H) 1. FC Gievenbeck (6.)
36. Spieltag: Spielfrei!
37. Spieltag: (A) TuS Hiltrup (16.)
38. Spieltag: (H) SC Verl II (13.)