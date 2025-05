Die Lage des VfR Fischeln: „Fünf vor Zwölf“ ist eine Untertreibung

Wenn im Zusammenhang mit einer aktuellen Situation gerne davon gesprochen wird, dass es Fünf vor Zwölf ist, dann ist das Mit Blick auf die Lage des VfR Fischeln im Abstiegskampf der Landesliga 1 eher noch geschmeichelt. Eine Minute vor Zwölf wäre angebrachter und richtiger. Und selbst wenn der Tabellenvierte am Sonntag im Willi-Schlösser-Sportpark seine Visitenkarte abgibt – in diesem Fall ist es der FC Remscheid –, dann müssen auch wegen der vergangenen Nullrunden und den Erfolgen der Konkurrenz drei Punkte her.

Die Gäste haben zwei Zähler weniger auf der Habenseite als der aktuelle Tabellenzweite FC Kosova aus Düsseldorf. Bei dem läuft es seit dem Spitzenspiel beim VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler aber gar nicht mehr, was ein Zähler aus den vergangenen vier Begegnungen deutlich macht. Da hat auch ein plötzlicher Trainerwechsel – Shiqeri Alili löste Mohammed El Mimouni ab – wenig gebracht, denn der Alili-Einstand ging am vergangenen Wochenende selbst gegen den Drittletzten Cronenberger SC in die Hose. Dadurch hat sich auch die auf Rang drei lauernde Holzheimer SG, der eigentliche Saisonfavorit, zu Beginn der zweiten Serie aber schon weit ab von Gut und Böse, wieder ins Spiel gebracht.

Die Remscheider, die das Hinspiel im Röntgen-Stadion mit 2:1 gewannen, ärgern sich unterdessen weiter darüber, dass sie am 1. Mai die vorgezogene Heimpartie gegen Süchteln mit 2:3 in den Sand gesetzt haben. Diese Niederlage könnte dem Team von Trainer Ferdi Gülenc in der Endabrechnung noch böse aufstoßen. Personell sieht es bei den Fischelnern wieder besser aus, da die Sperren von Fynn Ziemes und Mats Platen abgebrummt sind und auch Kapitän Lars Marcel Werth-Jelitto gesundheitlich wieder hergestellt sein sollte.