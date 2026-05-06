Die Lage der Kreisklassen: Spannende Titelkämpfe

Heinbockels Christopher Warda (links) im Zweikampf mit Jan Ole Cording vom SV Agathenburg/Dollern II. – Foto: Karina Schütt

In der 2. Kreisklasse spielt der Deinster SV II bislang eine sehr souveräne Saison, kassierte die einzige Saisonniederlage am 24. August 2025 in Stade, und das war der dritte Spieltag. Die Mannschaft von Trainer Michael Stüve dürfte nach drei Jahren in die 1. Kreisklasse zurückkehren. Durch die Fredenbecker Niederlage beim MTV Himmelpforten II am vergangenen Wochenende kommt der einzige Verfolger, FC Mulsum/Kutenholz II, plötzlich wieder ins Spiel, hat noch fünf Zähler Rückstand und noch eine Partie mehr auszutragen.

Ins Tabellenmittelfeld ist nach nur einem Punkt aus den letzten fünf Begegnungen der FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II abgerutscht und zählt inzwischen eher zu den Enttäuschungen der Saison. Hinter der Elf von Trainer Oliver Ebeling spielt die halbe 2. Kreisklasse mittlerweile um den Klassenerhalt. Zwischen Platz 7, dem ASC Cranz-Estebrügge II, und dem ersten Abstiegsrang liegen lediglich sechs Zähler bei unterschiedlicher Anzahl an Spielen. Während beim insgesamt enttäuschenden FC Oste/Oldendorf III, im letzten Jahr immerhin Vierter, die Tendenz inzwischen deutlich nach oben zeigt, geht es für den TSV Eintracht Immenbeck III immer weiter in den Tabellenkeller. Die Eintracht holte aus den vergangenen acht Spielen lediglich einen Punkt und rutschte auf den vorletzten Platz ab. Sogar bei Schlusslicht Hagen setzte es Ende März eine 0:8-Pleite. Der SSV wiederum hat bei nur noch vier Partien bereits fünf Punkte zum rettenden 10. Platz. Da dürfte es mit dem Klassenerhalt sehr schwer werden. Was die Spielabsage des MTV Himmelpforten III aufgrund Spielermangels vergangenen Wochenende nach sich zieht, werden die kommenden Spieltage zeigen. Bleibt zu hoffen, dass das eine einmalige Sache war. Als Torschützenkönig wird Fredenbecks Yagiz Sinan die Saison beenden. 33 Treffer, 17 mehr, als Verfolger Nino Johansen vom Deinster SV II.

3. Kreisklasse

Nicht weniger spannend sieht es vier Spieltage vor Schluss in der 3. Kreisklasse aus. Auch hier scheint sich eine Mannschaft langsam auf Platz eins abzusetzen. Der MTV Hammah III spielt eine sensationelle Rückrunde. In sieben Begegnungen gewann die Elf von Tjorven Middeke und Michael Breuer sechsmal. Zu Hause ist der MTV eine Macht, sieben Siege und ein Remis. Das Duell beim ärgsten Verfolger, SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg, gewann man zuletzt mit 4:3, nach einem 1:3-Rückstand. Auch hier gibt es neben den Bliedersdorfern nur noch einen weiteren Verfolger. Die SV Drochtersen/Assel V liegt dicht hinter dem Tabellenzweiten. Das Mittelfeld geht in dieser Klasse bis zum SuSV Heinbockel auf Platz sieben. Dahinter beginnt der Abstiegskampf mit dem ASC Cranz-Estebrügge III, der zwar noch zwei Spiele in Rückstand ist, aber auch nur vier Punkte mehr auf dem Konto hat als der SSV Hagen III auf dem ersten Abstiegsplatz. Der SSV musste am letzten Wochenende eine ganz bittere Heimniederlage gegen den MTV Wangersen schlucken, rutschte dadurch unter den Strich.

Steigt Schwinge erneut ab?

Des Weiteren im Keller zu finden ist der Schwinger SC, der damit zum dritten Mal in den letzten vier Spielzeiten absteigen könnte. Trainer Uwe Duchow muss noch einige Punkte mit seiner Mannschaft einfahren, ansonsten landet man in der niedrigsten Liga des Landkreises. Das wäre schon sehr tragisch für einen Verein, der lange in der 1. Kreisklasse zu finden war. In die 4. Kreisklasse wird es wohl für den SV Agathenburg/Dollern II nach nur einem Jahr zurückgehen. Entschieden ist noch nichts, doch bei acht Punkten Rückstand zu Platz zehn fehlt ein wenig die Fantasie, dass Trainer Andreas Viedts mit seiner Truppe das Ruder noch herumreißen könnte. Auch in der 3. Kreisklasse dürfte der Torschützenkönig bereits feststehen. Wangersens Jonas Burckhardt hat achtzehn Treffer auf dem Konto, die Verfolger Till Funke (MTV Hammah III), Justin Mundt (SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg) und Malte Stolz (SSV Hagen III) jeweils elf.

4. Kreisklasse

In der untersten Spielklasse des Landkreises ist am vergangenen Wochenende die erste Entscheidung gefallen. Durch das 6:6 der SG Lühe III gegen den FC Mulsum/Kutenholz III steht dem Aufstieg des TuSV Bützfleth II und FC Wischhafen/Dornbusch II nichts mehr im Wege. Hier wird es lediglich noch um die Meisterschaft gehen. Aber auch bei einem Lüher Sieg wäre es für die Altländer schwer geworden, da die beiden Topteams sich doch zu sehr von der Konkurrenz absetzen. In beiden Mannschaften spielen Akteure, die bereits viele Jahre Kreisligaluft schnupperten.

Wer wird Meister?

Das direkte Aufeinandertreffen dieser beiden Übermannschaften in dieser Klasse findet am vorletzten Spieltag statt. Hier könnte dann auch die Meisterschaft entschieden werden. Das breite Tabellenmittelfeld dürfte beim TuS Eiche Bargstedt II enden, der zuletzt Boden gutmachte, als er den FC Wischhafen/Dornbusch III mit 6:0 bezwang. Dadurch wird der Kampf gegen den letzten Platz im Landkreis Stade zu einem Zweikampf zwischen dem TSV Großenwörden II und FC Wischhafen/Dornbusch III.