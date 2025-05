Die Lage der heimischen Fußball-Ligen vor dem Saisonhalali

Marburg-Biedenkopf. Wenn in der Fußball-Gruppenliga am Sonntag der Abpfiff ertönt, könnte es sein, dass die ein oder andere Mannschaft nicht gleich weiß, ob sie nun abgestiegen ist, noch auf die Relegation hoffen oder schon die Rettung feiern darf. Den Tabellenachten und das Team auf dem 14. Rang, dem vierten Direktabstiegsplatz, trennen gerade mal 3 Punkte. Auch den FSV Schröck und den VfB Wetter, der seine Spiele schon allesamt absolviert hat und auf Saisonabschlussfahrt gegangen ist, kann es noch erwischen. Steigt eine der beiden Mannschaften direkt ab, würde dies auch Auswirkungen auf die Kreisoberliga Nord haben, in der es dann doch drei Direktabsteiger geben würde.