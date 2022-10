Die Lage der 1. Kreisklasse: Burweg schießt Estebrügge von der Spitze Ottensen verlässt letzten Platz - Kehdinger Derby vor etwa 250 Zuschauern

Es gab einen Wechsel an der Tabellenspitze. Durch die überraschende 2:3-Pleite des ASC Cranz-Estebrügge II beim SV Burweg zog der TSV Apensen II an den Altländern vorbei.

Schon vor einigen Wochen gelang dem abstiegsbedrohten SV Burweg beim FC Wischhafen/Dornbusch ein Überraschungserfolg. Jetzt ärgerte die Elf von Trainer Bert Marcus den stark ersatzgeschwächten ASC, sicherte dadurch aber auch Bonuspunkte im Kampf um den Klassenerhalt. Als Doppeltorschütze zeichnete sich Stürmer Kevin Kund aus. „Jetzt kommen Sechs-Punkte-Spiele, die wir unbedingt gewinnen müssen“, so der Burweger Coach. Nutznießer Apensen hatte gegen den SV Agathenburg/Dollern einen schweren Stand. Zweimal lag der TSV zurück, aber dem torhungrigen Finn Dobschall gelangen drei Kopfballtreffer beim 5:3-Sieg. Zudem holte der Mittelfeldspieler auch den entscheidenden Elfmeter zum 5:3 raus.Volle Hütte beim ersten Kehdinger Derby um Punkte seit über 10 Jahren. Vor etwa 250 Zuschauern trennten sich der FC Wischhafen/Dornbusch und die SG Freiburg/Oederquart verdient 1:1. „Mir fehlte das Derbyfeuer vergangener Jahre“, sagte FC-Trainer Stefan Raap. Mit seinem 11. Saisontreffer sicherte Marcus Lasonczyk dem TSV Wiepenkathen II nach 0:2-Rückstand einen 3:2-Arbeitssieg gegen die SV Drochtersen/Assel V. Auch Aufsteiger Ahlerstedt/Ottendorf III hatte gegen einen abstiegsbedrohten Deinster SV II hart zu kämpfen, blieb nach dem 2:0-Erfolg aber als einziges Team weiter ungeschlagen. Zwei direkte Abstiegsduelle fanden am 11. Spieltag statt. Der Schwinger SC trennte sich vom neuen Tabellenletzten aus Hammah 1:1. Das Ergebnis brachte keines der beiden Teams so richtig weiter. Besser machte es der SV Ottensen, der nach dem 3:1-Erfolg im Derby gegen die VSV Hedendorf/Neukloster III vorerst die „Rote Laterne“ abgab und sich mit einer starken Mannschaftsleistung wieder ins Rennen brachte.