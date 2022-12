Die Lage beim VfB Bottrop wird zunehmend aussichtslos Seit vier Partien ist der Landesligist sieglos. Am Wochenende setzte es eine deutliche Niederlage gegen den PSV Wesel. Wie geht es nun weiter?

Wohin führt die Reise des Landesliga-Aufsteigers VfB Bottrop? Wenn es so weitergeht wie in den vergangenen Wochen, werden die Schwarz-Weißen wohl absteigen. Seit vier Partien ist die Mannschaft von Trainer Michael Schrank mittlerweile sieglos. Zuletzt setzte es zwei bittere Pleiten gegen direkte Konkurrenten. Mit 0:2 unterlag man der SV Hönnepel-Niedermörmter, gegen den PSV Wesel-Lackhausen setzte es am Wochenende eine bittere 0:4-Pleite. Nun stehen die Bottroper auf dem letzten Tabellenplatz. Der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt mittlerweile vier Zähler.

So ist das November-Zwischenhoch längst vergessen. Beim PSV Wesel blieb der Aufsteiger abermals ohne Chance. Necati Güclü (20.) traf zum 1:0, Felix Gehrmann (23.) erhöhte für die Hausherren. Noch vor dem Seitenwechsel machten Necati Güclu (44.) und Stephan Sanders (45.) alles klar. Die VfB-Hintermannschaft fiel bisweilen regelrecht auseinander. Im zweiten Durchgang agierten die Gastgeber unverändert dominant, allerdings ließ man in der Offensive die Kaltschnäuzigkeit vermissen. Nennenswerte Chancen spielten die Gäste unterdessen nicht heraus.

Ein Grund für die Misere: Die Personalsituation beim VfB Bottrop ist seit Wochen miserabel. Am Donnerstag waren demnach nur vier Spieler beim Training an Bord. Coach Michael Schrank, seit Wochen ein Mängelverwalter, beklagt eine Grippewelle, die das Team ereilt habe. So war von Eingespieltheit vor 100 Zuschauern am Sonntag in Wesel keine Spur.

„Der Gegner hat uns schnell den Schneid abgekauft. Wir haben nicht gut gespielt und verdient verloren. Mit dem 0:4 sind wir sogar noch gut bedient", sagte der Übungsleiter nach dem Schlusspfiff der "WAZ". Nun sehnt das Team der Winterpause entgegen. Schließlich können sich die vielen Verletzten und Erkrankten dann wochenlang erholen. Eine Partie wartet allerdings noch in diesem Jahr. Am Sonntag, 15.15 Uhr, empfängt das Schlusslicht TuS Fichte Lintfort.

PSV Wesel – VfB Bottrop 4:0

PSV Wesel: Kaiser, Bruns, Sanders, Divis, Meis (80. Sobotta), Kasparek (67. Bartsch), Blaswich (67. Laader), Karwath, Faßbender (58. Oenning), Güclü, Gehrmann (70. Baydoun) - Trainer: Assfelder

VfB Bottrop: Frenzel, Steinmetz, Owusu Ansah (76. Aksap), Kodaman, Köksal, Jemaiel, Miyanyedi, Pöschl, Candan (46. Berbero), Weyandt, Eren (34. Stöhr) - Trainer: Schrank

Schiedsrichter: Ceiler () - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Güclü (20.), 2:0 Gehrmann (23.), 3:0 Güclü (44.), 4:0 Sanders (45.)