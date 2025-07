Die kuriose Verbindung des KFC Uerdingen zum Pokalgegner

Der 16. Juli war für alle, die es mit dem KFC Uerdingen halten, ein erkenntnisreicher Tag. Am Vormittag hat der Fußballverband Niederrhein den Spielplan für die anstehende Oberliga-Saison veröffentlicht. So wissen Fans und Verantwortliche, dass die Uerdinger am ersten Spieltag die Sportfreunde Baumberg in der Grotenburg empfangen. Es laufen derzeit Bemühungen, dass das Spiel am Freitag, 15. August, gespielt werden kann, derzeit ist es noch für Samstag um 18 Uhr angesetzt. Bereits am Wochenende davor steigt das erste Pflichtspiel. Die Auslosung der ersten Runde des Niederrheinpokals am Mittwochabend hat ergeben, dass der KFC beim Landesligisten SSV Bergisch Born in Remscheid antreten muss.

Für den Oberligisten ist ein Gegner aus der Landesliga eine harte Auslosung. Schwerer hätte es den Statuten nach nicht kommen können. Nur eine Liga trennt die beiden Klubs in der kommenden Spielzeit. Das war bei Weitem nicht immer so. Jahrelang verbrachte der SSV Bergisch Born ein Dasein in der Kreisliga A, auch eine Saison in der Kreisliga B war in den 2000er Jahren dabei. Währenddessen war der KFC Uerdingen stets eine größere Nummer, spielte in den 1990er Jahren noch Bundesliga und zweite Liga, in den 2000ern dann in der drittklassigen Regionalliga Nord oder auch in der vierthöchsten Spielklasse. Gefühlt lagen Welten zwischen den beiden Vereinen.

Rückblick: Der KFC Uerdingen beendete die Spielzeit 2017/18 in der Regionalliga West als Meister und war somit für die Aufstiegsspiele gegen Waldhof Mannheim aus dem Südwesten qualifiziert. Das Hinspiel der Relegation, auf dem Papier ein Heimspiel für Uerdingen, gewann der KFC in Duisburg mit 1:0. Im Rückspiel in Mannheim führten die Gäste, den folgenden Ausgleich wandelte der KFC schnell wieder in eine eigene Führung um. Mannheim drückte, doch der erneute Ausgleich und der benötigte Führungstreffer wollten und wollten nicht fallen, und die Zeit verstrich. In der zweiten Halbzeit sorgten die Anhänger des Waldhof zunächst für eine lange Spielunterbrechung – und als es zum wiederholten Einsatz von Pyrotechnik kam, brach der Unparteiische Patrick Ittrich das Spiel schließlich ab. Uerdingen war aufgestiegen.

Das sorgte für eine Kettenreaktion am Niederrhein. Erster Profiteur war die U23 von Fortuna Düsseldorf, die zwar sportlich aus der Regionalliga abgestiegen war, durch den Aufstieg des KFC aus dieser Liga aber die Klasse halten konnte. Dadurch stieg kein Verein in die Oberliga Niederrhein ab, und es gab einen Aufstiegsplatz mehr aus der Landesliga in die Oberliga. Das zog sich so weiter durch nach unten, auch in der Kreisliga A Remscheid gab es so einen zweiten Aufstiegsplatz - und der SSV Bergisch Born hatte es endlich geschafft.

Blickt man auf die Entwicklung, die der SSV seitdem genommen hat, kann man beinahe zu dem Schluss kommen, dass der Verein ohne den KFC Uerdingen heute nicht da wäre, wo er jetzt ist. Denn in der ersten Saison in der Bezirksliga gelang auf Anhieb der Klassenerhalt, danach wurden höhere Ziele angepeilt. Sieben, vier, fünf und sechs lauteten die Platzierungen in den Folgejahren. In der Saison 2023/24 feierte der SSV dann die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga. Dort hielt er souverän die Klasse.

Torfestival im Pokal?

Eine Sache ist KFC-Trainer Julian Stöhr sofort ins Auge gestochen, als er sich über den Gegner informiert hat: das Torverhältnis. In 32 gewerteten Spielen hat der SSV 76 Tore erzielt und ganze 87 kassiert. Nur die beiden Aufsteiger Jüchen-Garzweiler und Holzheimer SG erzielten mehr Treffer, aber auch nur das abgeschlagene Schlusslicht DJK Dilkrath hat mehr Gegentore bekommen. „Das verspricht Spektakel“, sagt Stöhr. „Aber genau das werden wir versuchen zu verhindern und unser Spiel durchziehen. Es zählt nur das Weiterkommen.“ Der Coach hat bisher noch keine Berührungspunkte mit dem Gegner gehabt, da er bis auf die vergangene Saison auch stets in Westfalen gespielt und gearbeitet hat.

Für das anstehende Niederrheinpokalduell dürfte die kuriose Geschichte von 2018 wohl keine große Rolle spielen. Zumindest geht Stöhr nicht davon aus, nachträgliche Geschenke zu erhalten. Viel präsenter ist für den SSV Bergisch Born wohl noch der Auftritt in der ersten Pokalrunde im Vorjahr. Auch da ging es für den SSV gegen einen Verein aus Krefeld, er schied beim VfR Fischeln aus. Gegen den KFC hat Bergisch Born offiziell Heimrecht. Ob das Spiel aber wirklich am heimischen Kunstrasenplatz stattfinden kann, ist unklar.