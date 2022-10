Die kuriose Geschichte um den 8:6-Sieg des VfL Benrath Nicht nur der VfL Benrath III hat zuletzt seine Comeback-Qualitäten unter Beweis gestellt.

Das, was sich am vergangenen Sonntag auf dem Sportplatz an der Pariser Straße abspielte, kann ohne Weiteres in die Kategorie „solche Geschichten schreibt nur der Fußball“ gepackt werden. Auf eigener Anlage kassierte der CfR Links zu Hause gegen den FC Büderich seine erste Saisonniederlage.

Die auf den ersten Blick so gewöhnlich anmutende Story erhält dadurch ihren besonderen Touch, dass die tief im Tabellenkeller steckende Büdericher Reserve sogar mit einem Akteur weniger aus einem 0:1 ein 2:1 gegen den turmhoch favorisierten Lokalrivalen machte. Das Husarenstück, das der FCB damit vollbrachte, ist somit genauso hoch zu bewerten wie die furiose Aufholjagd der Sportfreunde Niederwenigern in der vergangenen Saison. Leidtragende war seinerzeit TuRU 80, die in der Oberliga in Niederwenigern nach gut einer halben Stunde schon mit 4:0 in Führung lag, sich dann aber durch einen Platzverweis selbst aus dem Gleichgewicht brachte und in den letzten 22 Minuten noch vier Gegentreffer kassierte.

Das, was die Spieler aus Büderich, und Niederwenigern vollbrachten ist aber nichts gegen die Jahrhundert-Aufholjagd des VfL Benrath III im Spiel der Kreisliga C gegen die Dritte des Oberligisten MSV Düsseldorf. Der VfL lag zur Pause mit 0:6 im Hintertreffen, 45 Minuten später jubelten die „Schlossstädter“ über einen historischen 8:6-Sieg. Benraths Marvin Stark war im Anschluss ein gefragter Mann. Der Spielertrainer nahm eine besondere Rolle in diesem so speziellen Spiel ein. Stark musste in der Halbzeitpause nicht nur die beiden jeweils folgenschweren individuellen Fehler, die ihm als Torhüter nach eigenem Bekunden im ersten Abschnitt unterliefen, verarbeiten. Gleichzeitig musste der Coach auch seine niedergeschlagenen Teamkollegen irgendwie versuchen aufzurichten. „Ich bin ruhig geblieben und habe den Jungs versucht einzuimpfen, das Ergebnis auszublenden und quasi wieder bei einem 0:0 zu starten“, wurde Stark in der Nachbetrachtung zitiert. Die Herangehensweise erwies sich als goldrichtig. Alles was im ersten Abschnitt schief lief, wollte beim VfL nun gelingen. Binnen fünf Minuten wurde aus einem 0:6 ein 3:6. Und dann war die Benrather Lawine vom MSV nicht mehr aufzuhalten.