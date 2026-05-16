Die KSG geht finalen Schritt aus der KOL Die KSG Mitlechtern hat fristgerecht ihren Rückzug aus der Kreisoberliga Bergstraße erklärt. von Reiner Bohlander und Markus Karrasch · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Die Entscheidung ist jetzt offiziell: Die KSG Mitlechtern zieht sich am Saisonende aus dem Spielbetrieb der Fußball-Kreisoberliga zurück. Die Spielgemeinschaft mit dem SV Lörzenbach war zuvor fixgemacht worden. Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße. Die KSG Mitlechtern hat den Weg freigemacht für eine sorgenfreie Rest-Runde bei allen Kellerkindern der Kreisoberliga Bergstraße. Die Odenwälder, die in der Saison 2026/27 mit dem SV Lörzenbach eine Spielgemeinschaft eingehen, haben fristgerecht ihren Rückzug mitgeteilt. Das bestätigte Klassenleiter Reiner Held (Bürstadt) auf Anfrage. Die Wahrung der Frist war insofern wichtig, als Mitlechtern so am Saisonende auf den letzten Tabellenplatz gesetzt werden kann und einziger Absteiger ist. Das sportliche Schlusslicht FSG Bensheim klettert auf den vorletzten Rang und bestreitet die Relegation. Gegner ist hier voraussichtlich der TSV Aschbach. Alle bislang gefährdeten Mannschaften – insbesondere Lörzenbach selbst, SG Lindenfels/Winterkasten und VfL Birkenau – können für eine weitere Kreisoberliga-Spielzeit planen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Morgen, 15:00 Uhr FV Biblis FV Biblis FC Starkenburgia Heppenheim Starkenburg. 15:00 PUSH Ist bei Starkenburgia Heppenheim die Luft raus? Das könnte man anhand der jüngsten Ergebnisse meinen. Der derzeitige Tabellensechste der Kreisoberliga hat in den vergangenen drei Spielen keinen Treffer erzielt, nur einen Punkt geholt. „Das ist natürlich nicht so schön, hat aber auch Gründe“, sagt Trainer Christian Schmitt: „Sicherlich ist ein bisschen die Luft raus. Wir legen derzeit unseren vollen Fokus auf die zweite Mannschaft. Die soll aufsteigen. Deshalb ist die Erste personell aktuell nicht so gut aufgestellt.“

Zuletzt gab es für die Zweite aber eine 1:2-Heimniederlage im Gipfeltreffen gegen die SSG Einhausen II. Beide Teams sind mit 71 Zählern punktgleich, die Heppenheimer haben aber das schlechtere Torverhältnis. „Einhausen II wird sich den Titel wohl nicht mehr nehmen lassen“, vermutet Christian Schmitt. Zweite Mannschaft hat Vorrang bei Starkenburgia Auch die erste Mannschaft der Starkenburgia verlor am vergangenen Sonntag zu Hause gegen Einhausen, sogar mit 0:3. „Wir wollen natürlich unsere bislang sehr gute Saison nicht so negativ enden lassen, manchmal hat das ja auch Auswirkungen auf die kommende Runde“, betont der Starkenburgia-Coach, dessen Elf am Sonntag beim Tabellenzehnten FV Biblis gastiert. „Dort ist es immer schwer, aber schauen wir mal. Klar ist: Die zweite Mannschaft hat derzeit einfach Vorrang.“

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