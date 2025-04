Die Krux mit den Unentschieden

Tendenziell nehmen die Anzahl der Unentschieden im Fußball zu, je höher die Liga zuhause ist, in der gespielt wird. In den unteren Amateurklassen heißt es eher "Hopp oder Top". Der FVS Sulzfeld ist dahingehend die große Ausnahme 2024/25 im Sinsheimer Kreis. Bislang endete jedes zweite Spiel, zehn von 20, remis.

Den Beweis dafür kann der FVS am Donnerstag bei einem anerkannten Spitzenteam liefern. Um 19 Uhr gastiert er beim TSV Ittlingen, der den direkten Wiederaufstieg in die Kreisliga noch lange nicht aufgegeben hat.

Daraus wurde bekanntlich nichts, nun läuft es auf ein letztes Saisondrittel hinaus, in dem nach oben wie nach unten keine Spannung mehr aufkommt. "Wir spielen die Runde ordentlich zu Ende, damit doch noch etwas nach oben geht, dürften wir eigentlich überhaupt nichts mehr liegenlassen", sagt der 36-Jährige.

Viele Punkteteilungen haben zur Folge, dass es wenige Niederlagen gab. Ganze drei Mal unterlagen die Sulzfelder, was eigentlich der Wert einer absoluten Spitzenmannschaft ist. Ausgerechnet das jüngste Spiel gegen den FC Eschelbronn ging allerdings mit 3:5 verloren und damit schwand der letzte Funken Hoffnung auf eine Top-Platzierung. Bilger konstatiert: "Ganz ehrlich haben wir den Jungs vor dem Eschelbronn-Spiel gesagt, dass wir mit einer ordentlichen Serie noch einmal oben anklopfen können."

Das führt selbstredend dazu, dass die Planungen für 2025/26 intensiv vorangetrieben werden. Bilger und sein Trainerkollege Patric Gutknecht haben bereits im Januar ihre Zusage für eine weitere Spielzeit gegeben. "Von den Spielern sind wir ebenfalls mit vielen, aber noch nicht mit allen durch", verrät Bilger, der sich aber sicher ist, dass sich nicht allzu viel ändern wird.

Erfreulich ist der Blick auf die Jugend. Kommende Runde gibt es in Sulzfeld wieder eine A-Jugend, was mittelfristig Zuwachs für den Erwachsenenbereich verspricht. Diese Nachricht ist in Zeiten schwindender Juniorenmannschaften eine äußerst positive und lässt die Verantwortlichen optimistisch nach vorne schauen.