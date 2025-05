Die Krönung ist nicht mehr weit

2003/04 schrieb Arsenal London Fußballgeschichte. Jens Lehmann und Co. feierten die englische Fußballmeisterschaft als "Invincibles" – als Unbezwingbare. In 115 Jahren davor und 21 Saisons danach gelang das im Mutterland des Fußballs sonst keiner anderen Mannschaft.

"Unser Ziel ist es nicht ungeschlagen zu bleiben, wir wollen einfach nur aufsteigen", sagt Sascha Haynes. Der Sportliche Leiter der DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal will einen Schritt nach dem anderen machen. 20 Siege, vier Niederlagen und null Niederlagen zieren vier Spieltage vor Schluss die Statistik des Spitzenreiters. Bleibt die Köpfel-Elf in den vier ausstehenden Partien ohne Niederlage dürften sie sich obendrein "unbezwingbar" nennen. Die Idee für ein Meistershirt hätte die RNZ also schon einmal geliefert.

Doch bevor es soweit ist, muss "Ziegele" noch reihenweise dicke Brocken aus dem Weg räumen. Am Sonntag kommt der sechstplatzierte VfB Gartenstadt auf den Köpfel (Anpfiff, 15 Uhr), es folgen die Vergleiche beim Zweiten FK Srbija Mannheim, gegen den Dritten FV Brühl und am letzten Spieltag beim Vierten FC Türkspor Mannheim. "Das ist doch für den Fußballfan das Maß aller Dinge, wenn es im Mai jede Woche zu solchen Festspielen kommt", gehen die Kicker von Trainer Norbert Kirschner laut Haynes die finalen Wochen mit nichts als Vorfreude an.