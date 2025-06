Die Krönung einer grandiosen Saison

Diese Saison geht in die Geschichte des Anpfiff ins Leben Partnerverein SV Gimbsheim ein. Die U17 feierte am vergangenen Samstag die Meisterschaft in der Kreisliga Süd West Alzey Worms und steigt in die Landesliga auf. Der entscheidende Schritt war der 1:0-Sieg beim direkten Konkurrenten TuS Hochheim.