Die Krönung der Dominanz: Der LSK steigt in die Oberliga auf

Der Lüneburger Sport-Klub Hansa war als der Top-Favorit in die laufende Landesliga-Spielzeit gegangen. Die Salzstädter erfüllten die Erwartungen und feierten einen dominanten Start-Ziel-Sieg, der mit dem Heimsieg gegen den TB Uphusen schon fünf Spieltage vor dem Ende perfekt ist.

Es war ein emotionaler Tag für die Lüneburger, nachdem Michel Oelkers am Vortag mit emotionalen Worten nach seinem fünften Kreuzbandriss sein Karriereende bekannt gab . Deswegen eilte Torjäger Malte Meyer, der eine flache Hereingabe von Bo Weishaupt im langen Eck unterbrachte, nach seinem Treffer zur Bank, um gemeinsam mit seinen Teamkollegen das Trikot mit der Rückennummer 27 hochzuhalten (39.).

Mit einem eigenen Aufstiegsshirt hüpften und tanzten die Lüneburger im Kreis und feierten anschließend die Oberliga-Rückkehr gemeinsam mit ihrem Publikum. Zu diesem Zeitpunkt hat der LSK nur neun Zähler liegengelassen und der Konkurrenz keine Chance gelassen. Torjäger Meyer hat mit 34 Saisontore in den verbleibenden fünf Partien noch die Möglichkeit seinen Hut für die Torjäger Kanone für Alle in den Ring zu werfen.

Kurz darauf stand Sturmpartner Corvin Behrens nach einer Ecke goldrichtig, sodass er das Leder mit links über die Linie bugsierte (45.). Dass Lewin Peno in der Nachspielzeit mit einem wuchtigen Linksschuss für den Anschluss sorgte, brachte die LSK-Aufstiegsparty nicht mehr ins Wanken (90.+2), immerhin hätte dem Ligaprimus auch ein Remis für die vorzeitige Meisterschaft gereicht.

Auf ihrem Weg zurück in die Fünftklassigkeit mussten die Lüneburger aber auch Widerstände überwinden. In der Winterpause trennte sich der Verein trotz der sportlichen Souveränität von Trainer Dennis Tornieporth. Der LSK begründete diesen ungewöhnlichen Schritt damit, dass zwischen Mannschaft und Tornieporth unterschiedliche Sichtweisen bestehen würden. Melih Kavukcu setzt die gute sportliche Vorarbeit fort und führte das Team in den vergangenen Monaten zum Titel. Für die kommende Spielzeit ist mit Tarek Gibbah, der bis Anfang März Ligakonkurrent Rotenburg trainiert, bereits ein Nachfolger gefunden.