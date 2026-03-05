Die Krisenteams müssen punkten, Neersbroich will eine Reaktion zeigen

Den Spieltag eröffnen der SC Rheindahlen und der ASV Süchteln II. Während die Hausherren mit einem Remis in das Jahr 2026 starteten, sicherten sich die Gäste mit einem 5:1-Erfolg gegen Liedberg gleich die ersten drei Zähler. Der SC und der ASV stehen jeweils mit 23 Punkten im oberen Tabellenbereich und können jeweils mit einem Sieg bis auf Rang drei klettern.

Am Samstag treffen dann die SpVg Odenkirchen II und der FC Blau-Weiß Wickrathhahn aufeinander. Für den FC ist es das erste Liga-Spiel des Jahres. Mit zwölf Punkten liegen die Blau-Weißen gleichauf mit der DJK Hehn, die aktuell einen potenziellen Abstiegsplatz belegt. Somit brauchen die Gäste etwas Zählbares im kommenden Duell. Die Odenkirchener können nach dem Sieg über die Red Stars aufatmen und sich mit einem weiteren Erfolg im Tabellenmittelfeld festsetzen.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich Neersbroich Polizei SV Mönchengladbach Polizei SV 15:00 PUSH

Nach der bitteren 1:3-Niederlage in Neuwerk brauchen die Sportfreunde Neersbroich eine Reaktion um den zweiten Platz zu sichern und am Tabellenführer aus Rheydt dran zu bleiben. Der kommende Gegner Polizei SV Mönchengladbach wird zum ersten Mal im Jahr 2026 ein Liga-Spiel bestreiten und kann mit einem Erfolg bis auf den fünften Rang klettern.

So., 08.03.2026, 12:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk II TuS Liedberg Liedberg 12:30 PUSH

Die Sportfreunde Neuwerk II starteten gleich mit einem weiteren Ausrufeziechen in das Jahr 2026. Mit einem 3:1-Sieg über Neersbroich vergrößerten die Blau-Weißen den Abstand auf den Tabellenkeller. Den Lauf von sieben ungeschlagenen Partien wollen die Neuwerker auch gegen den kommenden Gegner TuS Liedberg fortführen. Die Liedberger starteten mit einer herben 1:5-Pleite in Süchteln in das Spieljahr 2026 und brauchen Punkte, um nicht noch weiter in der Tabelle zu fallen.

Mit nur fünf Punkten Vorsprung auf einen möglichen Abstiegsplatz bleibt es weiterhin eng für den SV Schelsen. Auch die 1:4-Pleite in Otzenrath war schmerzhaft. Am kommenden Spieltag wartet der VfB Korschenbroich auf den SV. Die Korschenbroicher starteten mit zwei Unentschieden in das neue Spieljahr. Mit dem ersten Dreier des neuen Jahres könnten sich die Hausherren von der roten Zone absetzen, während die Gäste den zweiten Platz erobern könnten.

So., 08.03.2026, 15:15 Uhr Red Stars Mönchengladbach Red Stars MG SV 1909 Otzenrath SV Otzenrath 15:15 PUSH