Die Krise spitzt sich zu: LSK verliert Heimspiel gegen HSC Hannover Trowitzsch bleibt im zweiten Heim-Duell mit einem direkten Konkurrenten punktlos

Die Hausherren nahmen sich viel vor, doch bekamen davon nur wenig umgesetzt. Nach einer eigenen Ecke lief der kriselnde LSK in eine Umschaltaktion, nach der Paul Bock für die Hannoveraner traf (17.). Nur neun Minuten später legte Marcel Langer per Foulelfmeter nach (26.).

Anschließend fand das Tabellenschlusslicht besser ins Spiel, kam folgerichtig zum Anschlusstreffer von Paul Knacke (38.). Die Mannschaft von Neu-Coach Gregor Trowitzsch, der in sein zweites Spiel ging, nahm sich viel vor für den zweiten Durchgang. Stattdessen holte Aytugan Kaya zum entscheidenden Schlag aus, indem er nach einem Distanzschuss abstaubte (72.).

Die Lüneburger verließen den Platz mit hängenden Köpfen und können die Trendwende erneut nicht einleiten. Der erwartete Effekt durch den Trainerwechsel bleibt daher im zweiten Spiel gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf aus. In einer ausgeglichenen Oberliga Niedersachsen muss der LSK schleunigst an den notwendigen Stellschrauben drehen, um endlich in dieser Spielzeit anzukommen.