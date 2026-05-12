Die Kreisliga zieht den #18. Spieltag glatt!

Der 18. Spieltag der Kreisliga Emsland wird am Dienstagabend nachgeholt und das Duell zwischen dem SV Surwold und dem TuS Haren verspricht reichlich Spannung. Während die Gastgeber ihre starke Saison weiter vergolden wollen, reist der TuS mit ordentlich Offensivpower und zuletzt wechselhaften Ergebnissen an.

Der SV Surwold hat sich nach dem Bezirksliga-Abstieg in der Kreisliga schnell wieder gefangen. Das Team von Trainer Marco Langen spielt eine solide Saison und hielt zuletzt sogar Spitzenreiter SV Bokeloh beim 0:0 in Schach. Auch wenn es Anfang April bei der DJK Eintracht Börger eine 0:2-Niederlage setzte, zeigte Surwold in vielen Spielen, dass die Mannschaft in der Liga angekommen ist.

In der Tabelle bewegt sich Surwold weiterhin im erweiterten oberen Mittelfeld und darf bei einem erfolgreichen Saisonendspurt sogar noch vorsichtig Richtung obere Plätze schielen. Offensiv ruhen viele Hoffnungen auf Leo Borgmann, der mit 15 Treffern zu den gefährlichsten Angreifern der Liga zählt.

TuS Haren mit Torlaune - aber zuletzt gestoppt

Der TuS Haren reist mit viel Selbstvertrauen nach Surwold. Die Mannschaft von Ragne da Paixao und Tim Held hatte sich im Frühjahr eindrucksvoll aus dem Tabellenkeller gearbeitet und unter anderem mit einem 7:0 gegen Lengerich-Handrup sowie einem 3:0 in Bawinkel aufhorchen lassen. Zwischenzeitlich blieb Haren sogar sechs Spiele ungeschlagen.

Zuletzt geriet der Lauf allerdings etwas ins Stocken. Vor dem Nachholspiel wartet der TuS mittlerweile seit drei Begegnungen auf einen Sieg und musste sich am Wochenende dem VfL Herzlake mit 2:3 geschlagen geben.

Der gefährlichste Mann im Harener Angriff bleibt Mirco Husmann. Mit 25 Saisontreffern gehört er zu den absoluten Top-Torjägern der Kreisliga Emsland und ist aktuell zweitbester Schütze der Liga.

Viel Brisanz im Nachholspiel

Für beide Teams geht es am Dienstagabend um wichtige Punkte. Surwold könnte mit einem Heimsieg den Kontakt zu den oberen Tabellenplätzen weiter verkürzen, während Haren seine starke Rückrunde mit einem Auswärtserfolg untermauern möchte. Gerade offensiv bringt der TuS aktuell viel Qualität mit ,doch Surwold hat zuletzt bewiesen, dass die Mannschaft auch defensiv unangenehm zu bespielen ist.

Anstoß der Nachholpartie des 18. Spieltags ist um 20 Uhr in Surwold.