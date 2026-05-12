Die Kreisliga zieht den #18. Spieltag glatt!

Während andere längst Richtung Wochenende schielen, wird in der Kreisliga Emsland nochmal kräftig nachgesessen: Der 18. Spieltag wird endlich komplettiert! Heute will der TuS Haren in Surwold den nächsten Schritt machen, morgen warten mit Bokeloh gegen Bawinkel und Listrup gegen Eltern zwei weitere heiße Duelle. Jede Menge Spannung, die Liga sortiert sich neu!
Haren will den Lauf fortsetzen - Surwold schielt nach oben
Der 18. Spieltag der Kreisliga Emsland wird am Dienstagabend nachgeholt und das Duell zwischen dem SV Surwold und dem TuS Haren verspricht reichlich Spannung. Während die Gastgeber ihre starke Saison weiter vergolden wollen, reist der TuS mit ordentlich Offensivpower und zuletzt wechselhaften Ergebnissen an.
Surwold stabilisiert sich unter Marco Langen
Der SV Surwold hat sich nach dem Bezirksliga-Abstieg in der Kreisliga schnell wieder gefangen. Das Team von Trainer Marco Langen spielt eine solide Saison und hielt zuletzt sogar Spitzenreiter SV Bokeloh beim 0:0 in Schach. Auch wenn es Anfang April bei der DJK Eintracht Börger eine 0:2-Niederlage setzte, zeigte Surwold in vielen Spielen, dass die Mannschaft in der Liga angekommen ist.
In der Tabelle bewegt sich Surwold weiterhin im erweiterten oberen Mittelfeld und darf bei einem erfolgreichen Saisonendspurt sogar noch vorsichtig Richtung obere Plätze schielen. Offensiv ruhen viele Hoffnungen auf Leo Borgmann, der mit 15 Treffern zu den gefährlichsten Angreifern der Liga zählt.
TuS Haren mit Torlaune - aber zuletzt gestoppt
Der TuS Haren reist mit viel Selbstvertrauen nach Surwold. Die Mannschaft von Ragne da Paixao und Tim Held hatte sich im Frühjahr eindrucksvoll aus dem Tabellenkeller gearbeitet und unter anderem mit einem 7:0 gegen Lengerich-Handrup sowie einem 3:0 in Bawinkel aufhorchen lassen. Zwischenzeitlich blieb Haren sogar sechs Spiele ungeschlagen.
Zuletzt geriet der Lauf allerdings etwas ins Stocken. Vor dem Nachholspiel wartet der TuS mittlerweile seit drei Begegnungen auf einen Sieg und musste sich am Wochenende dem VfL Herzlake mit 2:3 geschlagen geben.
Der gefährlichste Mann im Harener Angriff bleibt Mirco Husmann. Mit 25 Saisontreffern gehört er zu den absoluten Top-Torjägern der Kreisliga Emsland und ist aktuell zweitbester Schütze der Liga.
Viel Brisanz im Nachholspiel
Für beide Teams geht es am Dienstagabend um wichtige Punkte. Surwold könnte mit einem Heimsieg den Kontakt zu den oberen Tabellenplätzen weiter verkürzen, während Haren seine starke Rückrunde mit einem Auswärtserfolg untermauern möchte. Gerade offensiv bringt der TuS aktuell viel Qualität mit ,doch Surwold hat zuletzt bewiesen, dass die Mannschaft auch defensiv unangenehm zu bespielen ist.
Anstoß der Nachholpartie des 18. Spieltags ist um 20 Uhr in Surwold.
Tabellenführer unter Druck - Bokeloh empfängt den SV Bawinkel
Mit dem Nachholspiel des 18. Spieltags zwischen dem SV Bokeloh und dem SV Bawinkel wird die Kreisliga Emsland am Dienstagabend weiter begradigt. Während Bokeloh weiter Kurs Richtung Aufstieg hält, kann der SV Bawinkel die Partie inzwischen ohne große Sorgen angehen. Der Klassenerhalt ist gesichert, nachdem mit dem Haselünner SV, BW Papenburg II und Lengerich-Handrup bereits drei Absteiger feststehen.
Bokeloh will den nächsten Schritt machen
Der SV Bokeloh spielt bislang eine starke Saison und geht als Tabellenführer in das Nachholspiel. Mit über 80 Saisontoren stellt die Mannschaft die beste Offensive der Liga und setzte zuletzt mehrfach Ausrufezeichen. Besonders der 9:0-Erfolg gegen BW Papenburg II sorgte ligaweit für Aufmerksamkeit. Auch gegen Herzlake und Lengerich-Handrup gelangen klare Siege.
Allerdings zeigte der Spitzenreiter zuletzt auch, dass nicht jedes Spiel zum Offensivspektakel wird. Beim 0:0 in Surwold ließ Bokeloh wichtige Punkte liegen und tat sich gegen tiefstehende Gegner phasenweise schwer. Im engen Rennen an der Tabellenspitze zählt deshalb jeder Punkt.
Gefährlichster Mann bleibt Erik Lüßing, der zu den treffsichersten Spielern der Kreisliga zählt. Auch Niels Alsmeier gehört zu den konstanten Leistungsträgern im Offensivspiel. Trainer des Tabellenführers ist Frank Gerdelmann.
Bawinkel ohne Druck nach Bokeloh
Der SV Bawinkel hat sich im Saisonendspurt entscheidend Luft verschafft und den Klassenerhalt inzwischen sicher. Dadurch kann die Mannschaft die schwere Auswärtsaufgabe beim Spitzenreiter deutlich entspannter angehen.
Zuletzt sammelte Bawinkel wichtige Erfolgserlebnisse. Der 2:1-Sieg gegen den FC Leschede sorgt für neues Selbstvertrauen. Dennoch verlief die Saison insgesamt wechselhaft. Auf starke Auftritte folgten immer wieder deutliche Rückschläge ,unter anderem beim 0:3 in Listrup.
Offensiv bleibt Leon Looschen einer der wichtigsten Akteure der Gäste und soll auch in Bokeloh für Entlastung sorgen.
Favorit gegen unangenehmen Gegner
Die Ausgangslage vor dem Nachholspiel scheint klar verteilt: Bokeloh kämpft um den Aufstieg und geht als Tabellenführer mit breiter Brust in die Partie. Doch genau solche Spiele gegen befreit aufspielende Gegner gelten in der Schlussphase der Saison oft als unangenehm.
Anstoß des Nachholspiels ist am Dienstag, den 13. Mai, um 19 Uhr in Bokeloh.
Listrup will Heimserie fortsetzen - Eltern reist unter Druck an
Mit dem Nachholspiel des 18. Spieltags zwischen dem SV Listrup und dem SV Eltern wird die Kreisliga Emsland am Mittwochabend weiter begradigt. Die Rollen vor der Partie scheinen klar verteilt: Während Listrup weiter Kontakt zu den oberen Tabellenplätzen halten möchte, kämpft Eltern nach zuletzt schwierigen Wochen weiter um ein positives Saisonfinale.
Listrup mit stabilem Lauf
Der SV Listrup gehört weiterhin zum erweiterten Verfolgerfeld der Spitzenteams und präsentierte sich zuletzt in guter Form. Besonders zuhause zeigte die Mannschaft mehrfach ihre Qualitäten. Gegen den SV Bawinkel gelang jüngst ein souveräner 3:0-Erfolg, zuvor setzte sich Listrup auch deutlich mit 4:1 in Teglingen durch. (fussball.de)
Vor allem offensiv gehört der SV Listrup zu den gefährlicheren Mannschaften der Liga. Einer der wichtigsten Akteure bleibt Torjäger Michael Bünker, der regelmäßig für Torgefahr sorgt. Trainiert wird die Mannschaft weiterhin von Matthias Röttering.
Dennoch ließ Listrup im Saisonverlauf immer wieder überraschend Punkte gegen Teams aus der unteren Tabellenregion liegen ,ein Umstand, den die Gastgeber gegen Eltern vermeiden wollen.
Eltern sucht die Wende
Beim SV Eltern läuft die Saison weiterhin schwierig. Zuletzt setzte es im Derby gegen den bereits abgestiegenen Haselünner SV eine 2:4-Niederlage ,ein weiterer Rückschlag im Kampf um ein versöhnliches Saisonende. Insgesamt kassierte die Mannschaft in den vergangenen Wochen mehrfach deutliche Niederlagen und steckt weiterhin im unteren Tabellenbereich fest.
Offensiv ruhen die Hoffnungen vor allem auf Janis Schnebeck, der zu den auffälligsten Angreifern der Gäste zählt und auch im Derby gegen Haselünne treffen konnte.
Favoritenrolle klar verteilt
Die Ausgangslage vor dem Nachholspiel scheint eindeutig. Listrup geht mit der besseren Form, der stabileren Saison und Heimvorteil in die Partie. Eltern dagegen steht nach der Derby-Niederlage erneut unter Druck und braucht dringend ein Erfolgserlebnis.
Anstoß des Nachholspiels ist am Mittwochabend um 19:30 Uhr in Listrup.