Die Kreisliga startet mit einigen Torfestivals

Am ersten Spieltag der Kreisliga A Heinsberg fallen im Schnitt fast sechs Tore pro Partie. Golkrath fertigt Karken 8:1 ab.
SV Golkrath – SV Grün-Weiß Karken 8:1 (6:0): Im Aufsteigerduell hatte Golkrath von Beginn an alles im Griff, während Karken im ersten Saisonspiel noch völlig überfordert wirkte. Jannik Karaskiwiecz (5.) und Daniel Demming (8.) trafen früh zum 2:0 und Golkrath legte schnell nach. Bereit nach einer halben Stunde hatte Robin Demming (16.), Niklas Gottwald (17.), Jan Gottschalk (25.) und Mike Mertens (29.) das Spiel mit dem 6:0 entschieden. Anschließend ließ man es etwas lockerer angehen, hatte aber trotzdem weiter alles im Griff. Jan Gottschalk (56.) und Niklas Wachtling (66.) erhöhten auf 8:0, ehe Steven Lehnen (71.) mit dem 1:8 für den Karkener Ehrentreffer sorgte.
BC 09 Oberbruch – Dynamo Erkelenz 0:6 (0:2): Der Topfavorit aus Erkelenz zeigte schon im ersten Spiel seine ganze Klasse. Muhammet Karpuz (17.) und Thomas Schmidt (18.) trafen per Doppelschlag zur 2:0 Führung. Oberbruch hielt nach Kräften dagegen und hatte durch Umut Sevim sogar die große Möglichkeit zu verkürzen. Die große individuelle Qualität der Erkelenzer machte sich aber immer wieder bemerkbar. Oberbruch versuchte im zweiten Durchgang offensiver zu spielen, doch die Gäste nutzten eiskalt die sich bietenden Räume. Alexander Bechthold (59.), Armando Nakamura (63.), Max Wessel (73.) und Batin Bozkurt (90.) stellten das Ergebnis zum auch in der Höhe verdienten 6:0.
SG Union Würm-Lindern – SV Breberen 6:3 (2:1): Breberen startete gut ins Spiel und ging durch Maurice Winkens (26.) in Führung. Würm-Lindern stand in der Abwehr noch sehr löchrig und konnte sich bei Torwart Hannes Künster bedanken, der eine höhere Breberener Führung verhinderte. Offensiv zeigte Würm-Lindern aber seine Klasse und drehte das Spiel per Doppelschlag durch ein Eigentor von Jahn Melchers (41.) und Mika Kreutzer (42.). Breberen spielte gut mit, konnte aber in der Defensive nicht dagegenhalten. Tim Janes (51. und 68.), Yannik Schlömer (81.) und Michael Thevis (90.) erzielten die weiteren Treffer für Würm-Lindern, während für Breberen Frederic Fell (54.) und Eric von Heel (90.) das Ergebnis in Grenzen hielten. Kurz vor dem Ende sah Breberens Marc Mevissen (83.) noch die Gelb-Rote Karte.
SV Brachelen – FSV Geilenkirchen 3:0 (2:0): Brachelen erwischte einen guten Start und ging durch Alexander Kohlen (2.) früh in Führung. Der SV war von Beginn an die bessere Mannschaft, Geilenkirchen hielt aber zumindest im ersten Durchgang mit und hatte hier auch die ein oder andere Offensivaktion. Brachelen hatte aber mehr Möglichkeiten und erhöhte kurz vor dem Wechsel auf 2:0, erneut durch Kohlen (40.). Im zweiten Durchgang kontrollierte Brachelen das Spiel und sorgte mit dem 3:0 durch Marco Weingart (70.) für die Entscheidung. Geilenkirchen versuchte im Anschluss noch zu verkürzen, es blieb aber beim 3:0 für die Gastgeber.
VfR Übach-Palenberg – SV Viktoria RW Waldenrath/Straeten 2:4 (0:2): Es war ein über weite Strecken ausgeglichenes Spiel, in dem Waldenrath/Straeten sich als effektiver in der Chancenverwertung zeigte. Lars Philippen (25.) und ein Eigentor von Baran Durman (43.) sorgten für die 2:0-Halbzeitführung der Gäste. Doch Übach-Palenberg gab sich nicht geschlagen und verkürzte doch Mustafa Saglam (64.) auf 1:2, doch Lukas Hermann (69.) stellte den alten Abstand wieder her. Alessio Pinna (81.) verkürzte erneut, mit dem 4:2 machte Hermann (85.) dann aber endgültig alles klar.
SC Selfkant – SV Scherpenseel-Grotenrath 3:2 (2:2): Der Aufsteiger legte stark los und ging früh durch Markus Stumvoll (11.) in Führung. In einem abwechslungsreichen ließ sich Selfkant davon aber nicht beeindrucken und schlug schnell zurück. Tim Bakker (20.) glich aus und Bram Loete (31.) brachte die Gastgeber in Führung. Der Aufsteiger Scherpenseel-Grotenrath hielt in der intensiv geführten Partie gut dagegen und traf durch Raphael Defruytier (44.) noch vor dem Wechsel zum Ausgleich. Die favorisierten Selfkanter gingen in der zweiten Halbzeit durch Gioele Vergossen (58.) erneut in Führung, doch es bleib bis zum Ende spannend. Selfkant verpasste das vierte Tor, so dass Scherpenseel-Grotenrath nochmal Druck machte, kurz vor dem Ende aber den durchaus möglichen Ausgleich verpasste.
SV Roland Millich – TuS Rheinland Dremmen 1:2 (0:1): Die Gastgeber zeigten ein spielerisch gutes Spiel, doch die mangelnde Chancenverwertung kostete Millich letztlich einen oder mehrere Punkte. Dremmen stand kompakt und setzte immer wieder Nadelstiche. Mats Winkens (29.) brachte Dremmen in Führung, die bis zur Pause hielt, auch weil Dremmens Keeper Winfried Hulsen immer wieder sein Können zeigte. Kevin Rapp (53.) scheiterte dann gar mit einem Foulelfmeter, ehe Peter Schmitt (59.) den Ausgleich erzielte. Dremmen zeigte sich nicht geschockt und legte sofort wieder nach und ging durch Sascha Schopphoven (62.) erneut in Führung. Millich machte weiter Druck, doch das Aluminium stand mehrmals im Weg. So blieb es bis zum Ende beim knappen Sieg für die Gäste.
FC Union Schafhausen II – FC Germania Rurich 2:2 (1:1): Die Gastgeber erwischten einen Traumstart und gingen durch Maik Römer (2.) früh in Führung, doch in der Folgezeit konnte Schafhausen nicht die gewünschte Qualität auf den Platz bringen. Man agierte zu lethargisch, während Rurich über den Kampf ins Spiel fand und verdient zum Ausgleich durch Mark Lambertz (45.) kam. Nach einer etwas lauteren Halbzeitansprache kam Schafhausen verbessert aus der Kabine und ging durch Römer (52.) erneut in Führung. Doch den Schwung konnte man nicht mitnehmen. Man verpasste die Entscheidung und so verdiente sich Rurich am Ende einen Punkt durch den späten Ausgleich durch Florian Syben (FE 87.).
Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de