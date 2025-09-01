Die Kreisliga startet mit einigen Torfestivals

SC Selfkant – SV Scherpenseel-Grotenrath: Über Mitspieler und Gegner hinweg wir der Ball hier zum 1:0 für die Gäste aus Scherpenseel vorgelegt. – Foto: Karl-Heinz Hamacher

Am ersten Spieltag der Kreisliga A Heinsberg fallen im Schnitt fast sechs Tore pro Partie. Golkrath fertigt Karken 8:1 ab.

SV Golkrath – SV Grün-Weiß Karken 8:1 (6:0): Im Aufsteigerduell hatte Golkrath von Beginn an alles im Griff, während Karken im ersten Saisonspiel noch völlig überfordert wirkte. Jannik Karaskiwiecz (5.) und Daniel Demming (8.) trafen früh zum 2:0 und Golkrath legte schnell nach. Bereit nach einer halben Stunde hatte Robin Demming (16.), Niklas Gottwald (17.), Jan Gottschalk (25.) und Mike Mertens (29.) das Spiel mit dem 6:0 entschieden. Anschließend ließ man es etwas lockerer angehen, hatte aber trotzdem weiter alles im Griff. Jan Gottschalk (56.) und Niklas Wachtling (66.) erhöhten auf 8:0, ehe Steven Lehnen (71.) mit dem 1:8 für den Karkener Ehrentreffer sorgte. BC 09 Oberbruch – Dynamo Erkelenz 0:6 (0:2): Der Topfavorit aus Erkelenz zeigte schon im ersten Spiel seine ganze Klasse. Muhammet Karpuz (17.) und Thomas Schmidt (18.) trafen per Doppelschlag zur 2:0 Führung. Oberbruch hielt nach Kräften dagegen und hatte durch Umut Sevim sogar die große Möglichkeit zu verkürzen. Die große individuelle Qualität der Erkelenzer machte sich aber immer wieder bemerkbar. Oberbruch versuchte im zweiten Durchgang offensiver zu spielen, doch die Gäste nutzten eiskalt die sich bietenden Räume. Alexander Bechthold (59.), Armando Nakamura (63.), Max Wessel (73.) und Batin Bozkurt (90.) stellten das Ergebnis zum auch in der Höhe verdienten 6:0.

SG Union Würm-Lindern – SV Breberen 6:3 (2:1): Breberen startete gut ins Spiel und ging durch Maurice Winkens (26.) in Führung. Würm-Lindern stand in der Abwehr noch sehr löchrig und konnte sich bei Torwart Hannes Künster bedanken, der eine höhere Breberener Führung verhinderte. Offensiv zeigte Würm-Lindern aber seine Klasse und drehte das Spiel per Doppelschlag durch ein Eigentor von Jahn Melchers (41.) und Mika Kreutzer (42.). Breberen spielte gut mit, konnte aber in der Defensive nicht dagegenhalten. Tim Janes (51. und 68.), Yannik Schlömer (81.) und Michael Thevis (90.) erzielten die weiteren Treffer für Würm-Lindern, während für Breberen Frederic Fell (54.) und Eric von Heel (90.) das Ergebnis in Grenzen hielten. Kurz vor dem Ende sah Breberens Marc Mevissen (83.) noch die Gelb-Rote Karte. SV Brachelen – FSV Geilenkirchen 3:0 (2:0): Brachelen erwischte einen guten Start und ging durch Alexander Kohlen (2.) früh in Führung. Der SV war von Beginn an die bessere Mannschaft, Geilenkirchen hielt aber zumindest im ersten Durchgang mit und hatte hier auch die ein oder andere Offensivaktion. Brachelen hatte aber mehr Möglichkeiten und erhöhte kurz vor dem Wechsel auf 2:0, erneut durch Kohlen (40.). Im zweiten Durchgang kontrollierte Brachelen das Spiel und sorgte mit dem 3:0 durch Marco Weingart (70.) für die Entscheidung. Geilenkirchen versuchte im Anschluss noch zu verkürzen, es blieb aber beim 3:0 für die Gastgeber.