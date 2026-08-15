Die Kreisliga startet endlich wieder!

– Foto: Jens Grothe

Am morgigen Sonntag startet endlich wieder die Kreisliga Braunschweig. Nachdem einige Teams schon im Kreispokal aktiv waren, startet nun der Ligaalltag. Dabei kommt es direkt zum Aufsteigerduell zwischen dem LFC Braunschweig und Querum. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Morgen, 14:00 Uhr VfR Weddel VfR Weddel SV 1921 Broitzem Broitzem 14:00 PUSH

Während Broitzem in Timmerlah im Pokal scheiterte, konnte Weddel gegen die dritte Mannschaft der Braunschweiger Eintracht Selbstvertrauen sammeln. Zuletzt standen sich die beiden in der Weddeler Aufstiegssaison gegenüber. 23/24 gewann Weddel beide direkten Duelle.

Morgen, 13:00 Uhr HSC Leu Braunschweig HSC Leu SV Kralenriede Kralenriede 13:00 PUSH

Leu schaltete die Freien Turner II im Elfmeterschießen in der ersten Pokalrunde aus. Kralenriede gewann gegen Veltenhof. Beide sind also gut drauf und ein Favorit ist auch anhand der jüngsten Vergangenheit nicht auszumachen. Beide Teams gewannen je ein Duell, das übrige Spiel endete Remis.

Morgen, 14:30 Uhr LFC Braunschweig LFC BS SV Querum SV Querum 14:30 PUSH

Die beiden Aufsteiger hatten ein unterschiedlichen Pokalauftakt. LFC gewann 6:0 gegen den Platznachbarn. Querum flog gegen Vahdet II raus. Die beiden Neulinge standen sich seit 2021 sieben Mal gegenüber. Alle Duelle konnte der LFC Braunschweig für sich entscheiden.

Morgen, 11:15 Uhr SV Stöckheim SV Stöckheim FT Braunschweig FT Braunschw II 11:15 PUSH

Während Stöckheim 6:0 bei Wacker Braunschweig im Pokal gewann, mussten die Freien Turner gegen den HSC Leu im Elfmeterschiessen die Segel streichen. In der abgelaufenen Saison gewannen die Freien Turner jedoch beide direkten Duelle und gehen als Favorit in das Heimspiel.

Morgen, 14:00 Uhr RSV Braunschweig RSV Braunsch TSC Vahdet Braunschweig TSC Vahdet B II 14:00 PUSH

Beide Teams konnten in der ersten Pokalrunde das Duell gegen einen Ligakonkurrenten turbulent gewinnen und zeigen sich gewappnet für die neue Saison. In der Vorsaison konnte je das Auswärtsteam das direkte Duell gewinnen. Dabei fielen ganze 14 Tore.

Beide Teams zogen in die zweite Runde des Pokals ein, auch wenn Melverode-Heidberg deutlich souveräner den Einzug finalisierte. In der jüngsten Vergangenheit, also der Vorsaison, konnte jeweils die Heimmannschaft mit 4:1 gewinnen. Wird es auch morgen das Ergebnis?