 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ligavorschau

Die Kreisliga startet endlich wieder!

Sonntag geht es wieder los

von NK · Heute, 01:14 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jens Grothe

Verlinkte Inhalte

KL Braunschweig
FT Braunschw II
TSC Vahdet B II
Lehndorf II
Germ. Lamme II

Am morgigen Sonntag startet endlich wieder die Kreisliga Braunschweig. Nachdem einige Teams schon im Kreispokal aktiv waren, startet nun der Ligaalltag. Dabei kommt es direkt zum Aufsteigerduell zwischen dem LFC Braunschweig und Querum. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Morgen, 14:00 Uhr
VfR Weddel
VfR WeddelVfR Weddel
SV 1921 Broitzem
SV 1921 BroitzemBroitzem
14:00

Während Broitzem in Timmerlah im Pokal scheiterte, konnte Weddel gegen die dritte Mannschaft der Braunschweiger Eintracht Selbstvertrauen sammeln. Zuletzt standen sich die beiden in der Weddeler Aufstiegssaison gegenüber. 23/24 gewann Weddel beide direkten Duelle.

Morgen, 13:00 Uhr
HSC Leu Braunschweig
HSC Leu BraunschweigHSC Leu
SV Kralenriede
SV KralenriedeKralenriede
13:00

Leu schaltete die Freien Turner II im Elfmeterschießen in der ersten Pokalrunde aus. Kralenriede gewann gegen Veltenhof. Beide sind also gut drauf und ein Favorit ist auch anhand der jüngsten Vergangenheit nicht auszumachen. Beide Teams gewannen je ein Duell, das übrige Spiel endete Remis.

Morgen, 14:30 Uhr
LFC Braunschweig
LFC BraunschweigLFC BS
SV Querum
SV QuerumSV Querum
14:30

Die beiden Aufsteiger hatten ein unterschiedlichen Pokalauftakt. LFC gewann 6:0 gegen den Platznachbarn. Querum flog gegen Vahdet II raus. Die beiden Neulinge standen sich seit 2021 sieben Mal gegenüber. Alle Duelle konnte der LFC Braunschweig für sich entscheiden.

Morgen, 11:15 Uhr
SV Stöckheim
SV StöckheimSV Stöckheim
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw II
11:15

Während Stöckheim 6:0 bei Wacker Braunschweig im Pokal gewann, mussten die Freien Turner gegen den HSC Leu im Elfmeterschiessen die Segel streichen. In der abgelaufenen Saison gewannen die Freien Turner jedoch beide direkten Duelle und gehen als Favorit in das Heimspiel.

Morgen, 14:00 Uhr
RSV Braunschweig
RSV BraunschweigRSV Braunsch
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B II
14:00

Beide Teams konnten in der ersten Pokalrunde das Duell gegen einen Ligakonkurrenten turbulent gewinnen und zeigen sich gewappnet für die neue Saison. In der Vorsaison konnte je das Auswärtsteam das direkte Duell gewinnen. Dabei fielen ganze 14 Tore.

Morgen, 14:00 Uhr
TV Mascherode 1919
TV Mascherode 1919Mascherode
SV Melverode-Heidberg 1933
SV Melverode-Heidberg 1933Melverode
14:00

Beide Teams zogen in die zweite Runde des Pokals ein, auch wenn Melverode-Heidberg deutlich souveräner den Einzug finalisierte. In der jüngsten Vergangenheit, also der Vorsaison, konnte jeweils die Heimmannschaft mit 4:1 gewinnen. Wird es auch morgen das Ergebnis?

Morgen, 10:00 Uhr
Lehndorfer TSV
Lehndorfer TSVLehndorf II
TSV Germania Lamme
TSV Germania LammeGerm. Lamme II
10:00

In Lehndorf treffen zwei Zweitvertretungen aufeinander, die unterschiedlich im Pokal agierten. Lamme flog gegen den RSV raus, Lehndorf siegte in Volkmarode. In der Vorsaison konnte Lehndorf beide direkten Duelle gewinnen, zuvor siegte Lamme jedoch fünf Mal in Serie.