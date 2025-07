Die Kreisliga Osnabrück - Staffel B - ist aus der Sommerpause zurück

Am Wochenende geht es wieder los. Die Kreisliga Osnabrück - Staffel B - startet in die neue Spielzeit. Sechs neue Mannschaften komplettieren die 17 Teams umfassende Liga.

Der erste Spieltag beginnt bereits am kommenden Freitagabend. Dann reist der Osnabrücker SC zum letztjährigen Aufsteiger SuS Buer. Gleichzeitig erwartet RW Sutthausen den SV Bad Rothenfelde II. Beide Spiele beginnen um 19.30 Uhr und können im Fupa-Liveticker verfolgt werden.

Am kommenden Samstag findet bereits das erste Topspiel der Liga statt. Der in Folge einer phantastischen Siegesserie von 28 Siegen aus 28 Spielen aufgestiegene Ballsport Eversburg erwartet das von Nico Fehlhauer trainierte Liga-Top-Team VFL KlosterOesede, der den Aufstieg in der abgelaufen Saison nur knapp im Relegationsspiel verpasste. Das Spiel wird im Liveticker übertragen.