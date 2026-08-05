„Die Kreisliga ist brutal stark“ – DJK Waldram peilt Top-5 an

Waldram will in der neuen Spielzeit unter die besten fünf der Kreisliga 1. Doch Luca Hensel hat sich im Vorbereitungsspiel schwer am Knie verletzt.
Der Fluch der vergangenen Jahre scheint bei der DJK Waldram Geschichte zu sein. Unter Trainer Benedikt Buchner erreichte der Klub mit Platz sechs in der vorigen Spielzeit die beste Platzierung seit einer gefühlten Ewigkeit. Und der ehrgeizige Trainer-Neuling will sich damit in seiner zweiten Saison an der Seitenlinie nicht zufrieden geben. „Das Ziel muss sein, noch besser abzuschneiden“, sagt der DJK-Coach. Was nichts anderes bedeutet, als sich am Ende unter die Top-5 der Kreisliga 1 zu spielen.
Allerdings hat der Trainer in seiner Premierensaison auch feststellen müssen, dass Wollen allein nicht ausreicht: „Eine Voraussetzung dafür ist, dass wir dieses Mal von schweren Verletzungen verschont bleiben.“ Eine Hiobsbotschaft musste er schon verdauen: Flügelflitzer Luca Hensel verletzte sich beim Vorbereitungsspiel gegen die SG Baiernrain/Dietramszell so schwer am Knie, dass für ihn die Saison zu Ende zu sein scheint, ehe sie begonnen hat. „Das tut richtig weh und ist extrem bitter“, so Buchner über den Ausfall seines „Unterschiedsspielers“.
Man erkennt eine Steigerung, die bessere Trainingsbeteiligung und -intensität zahlen sich jetzt aus
DJK-Coach Benedikt Buchner
Davon abgesehen zeigt sich derf 31-Jährige mit der Entwicklung in der Sommer-Vorbereitung zufrieden. „Die ersten Wochen waren vor allem urlaubsbedingt eher durchwachsen, jetzt geht es von Woche zu Woche besser“, freut sich der Waldramer Cheftrainer. Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wider. Die Testspielbilanz fällt vor dem letzten Vorbereitungsspiel gegen die Fußball-Freunde Geretsried am kommenden Samstag mit drei Siegen und zwei Niederlagen positiv aus. Ein krasser „Ausrutscher“ war die 0:5-Pleite bei Bezirksligist SV Miesbach. „Das war personell nicht so, wie ich es mir wünsche“, sieht der frühere Geretsrieder und Penzberger Bezirksliga-Akteur den damals sehr dünn besetzten Kader als Hauptgrund für die Klatsche. Die nachfolgenden Siege bei der SG Antdorf/Iffeldorf (3:1) und zuletzt gegen den FSV Höhenrain (5:0) geben dem Trainer recht in seiner Einschätzung: „Man erkennt eine Steigerung, die bessere Trainingsbeteiligung und -intensität zahlen sich jetzt aus.“
Personell gibt es wenig Veränderung im Kreisligakader. Daniel Velickovski ist nach einem Jahr beim SV Planegg-Krailing zurückgekehrt nach Waldram, wo er sich laut Buchner „super wieder eingefunden hat“ und eine Option für die Außenverteidigerposition rechts wie links ist. Aus dem Kreis der Zweiten Mannschaft dürfen sich aktuell Jakob Kleiber (Angriffszentrum oder zentrales Mittelfeld), Max Kampa (Außenbahn rechts oder links) und Kristian Stipic (Flügel, offensiv) die größten Hoffnungen auf Einsätze in der Ersten machen. „Aber das kann sich auch für andere Spieler schnell ändern“, macht der DJK-Coach weiteren Akteuren aus der zweiten Reihe Hoffnung. Deren „Sichtung“ ist eine Aufgabe von Rico Krillmäuer, der als „Bindeglied zwischen den Mannschaften“ das Waldramer Trainerteam verstärkt.
Zudem ist Innenverteidiger Abdel Kabbaj, der verletzungsbedingt fast die ganze vorige Saison verpasste, wieder voll einsatzfähig. Ebenfalls wieder im Training ist Luca Faganello, der sich nach seiner schweren Knieverletzung „langsam wieder herantastet“.
Vom Potenzial her traut der Coach seiner Mannschaft eine Platzierung im vorderen Drittel zu. „Die Top-5 ist machbar“, betont Buchner, weiß jedoch auch, dass einige andere Klubs dasselbe Ziel vor Augen haben. Persönlich zählt er den Lenggrieser SC, den ASV Habach, den SV Münsing und den SC Weßling (aus der Kreisliga 2 in die 1 umgezogen) zum Favoritenkreis. Seine vorläufige Einschätzung: „Die Liga ist brutal stark.“