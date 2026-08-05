„Die Kreisliga ist brutal stark“ – DJK Waldram peilt Top-5 an Kreisliga 1 von Rudi Stallein · Heute, 09:59 Uhr · 0 Leser

Die DJK Waldram vor der Kreisliga-Saison 2026/27: (hi., v.li.) Yannick Kutz (Abteilungsleiter), Paul Schlott, Armin Mustafoski, Daniel Velickovski, Benedikt Bergmoser, Kevin Ryan, David Velickovski, Leonhard Haas, Tobias Probst; (Mi., v.li.) Florian Häfner, Luca Faganello (Co-Trainer), Abdel Kabbaj, Benedikt Buchner (Cheftrainer) Rico Krillmäuer (Co-Trainer), Christian Schiegl (Sportl. Leitung), Simon Lenk (Betreuer), Rene Stuber (Sportl. Leitung), Henning Münster (Sportl. Leitung), Allen Ryan (2. Abteilungsleiter), Daniel Ettenhuber, Johannes Bahnmüller, Korbinian Schwesig; (vo., v.li.) Matthias Stingl, Luke Sotzeck, Jakob Münster, Florian Schubert, Tobias Hagenbucher, Jannis Weidner, Benedikt Stoll, Kristian Stipic und Georg Beckmann. Es fehlten Jonathan Bahnmüller, Jakob Bahnmüller, Luca Hensel, Max Kampa und Jakob Kleiber. – Foto: Rudi Stallein

Waldram will in der neuen Spielzeit unter die besten fünf der Kreisliga 1. Doch Luca Hensel hat sich im Vorbereitungsspiel schwer am Knie verletzt.

Der Fluch der vergangenen Jahre scheint bei der DJK Waldram Geschichte zu sein. Unter Trainer Benedikt Buchner erreichte der Klub mit Platz sechs in der vorigen Spielzeit die beste Platzierung seit einer gefühlten Ewigkeit. Und der ehrgeizige Trainer-Neuling will sich damit in seiner zweiten Saison an der Seitenlinie nicht zufrieden geben. „Das Ziel muss sein, noch besser abzuschneiden“, sagt der DJK-Coach. Was nichts anderes bedeutet, als sich am Ende unter die Top-5 der Kreisliga 1 zu spielen. Allerdings hat der Trainer in seiner Premierensaison auch feststellen müssen, dass Wollen allein nicht ausreicht: „Eine Voraussetzung dafür ist, dass wir dieses Mal von schweren Verletzungen verschont bleiben.“ Eine Hiobsbotschaft musste er schon verdauen: Flügelflitzer Luca Hensel verletzte sich beim Vorbereitungsspiel gegen die SG Baiernrain/Dietramszell so schwer am Knie, dass für ihn die Saison zu Ende zu sein scheint, ehe sie begonnen hat. „Das tut richtig weh und ist extrem bitter“, so Buchner über den Ausfall seines „Unterschiedsspielers“.

Man erkennt eine Steigerung, die bessere Trainingsbeteiligung und -intensität zahlen sich jetzt aus DJK-Coach Benedikt Buchner Davon abgesehen zeigt sich derf 31-Jährige mit der Entwicklung in der Sommer-Vorbereitung zufrieden. „Die ersten Wochen waren vor allem urlaubsbedingt eher durchwachsen, jetzt geht es von Woche zu Woche besser“, freut sich der Waldramer Cheftrainer. Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wider. Die Testspielbilanz fällt vor dem letzten Vorbereitungsspiel gegen die Fußball-Freunde Geretsried am kommenden Samstag mit drei Siegen und zwei Niederlagen positiv aus. Ein krasser „Ausrutscher“ war die 0:5-Pleite bei Bezirksligist SV Miesbach. „Das war personell nicht so, wie ich es mir wünsche“, sieht der frühere Geretsrieder und Penzberger Bezirksliga-Akteur den damals sehr dünn besetzten Kader als Hauptgrund für die Klatsche. Die nachfolgenden Siege bei der SG Antdorf/Iffeldorf (3:1) und zuletzt gegen den FSV Höhenrain (5:0) geben dem Trainer recht in seiner Einschätzung: „Man erkennt eine Steigerung, die bessere Trainingsbeteiligung und -intensität zahlen sich jetzt aus.“