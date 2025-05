Die Kreisliga droht: Diese Bezirksliga-Teams treffen in der Relegation aufeinander

Wer muss in die Kreisliga? Nach dem Saisonfinale ist vor der Relegation. Zwölf Bezirksligisten müssen in die Abstiegsrelegation. Nur drei halten die Klasse.

München – Nach dem Saisonfinale ist vor der Relegation: In der kommende Woche startet die Bezirksliga-Relegation. Der Modus: Zunächst treffen zwei Releganten in einer Vorrunde in Hin- und Rückspiel aufeinander. Der Sieger qualifiziert sich für das Relegationsfinale, das erneut aus Hin- und Rückspiel besteht. Der Sieger der zweiten Runde hält die Klasse. Alle unterlegenen Mannschaften steigen in die Kreisliga ab.

Diese Teams kämpfen in der Relegation um den Klassenerhalt in der Bezirksliga