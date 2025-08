Die Kreisliga A sucht ein neues Top-Team.

Am zweiten Spieltag, am 22. August, spielen die Rheindahlener gegen Korschenbroich, womöglich auch ein frühes Topspiel? Am 24. August müssen die Red Stars sich mit der Odenkirchener Reserve einer harten Prüfung unterstellen. Und am dritten Spieltag, am 31. August, wollen der Polizei SV und die SF Neersbroich im Spiel gegeneinander zeigen, ob sie oben mitspielen können.

Top-Team gesucht

Nachdem die Top-Teams Türkiyemspor und SV Lürrip die Liga verlassen haben, ist ein klarer Favorit nun kaum auszumachen. Die Red Stars sind als Bezirksliga-Absteiger nach vielen Abgängen ein große Unbekannte, auch wenn einige langjährige Leistungsträger mit Bezirksliga-Erfahrung geblieben sind – doch ein dominantes Vorwegmarschieren von Saisonbeginn an wäre eine große Überraschung. Auch die Testspiel-Ergebnisse (noch kein Sieg in vier Spielen) schüren bisher keine Euphorie.