Die Kreisliga A in Mönchengladbach/Viersen startet

Zu Beginn der Saison gibt es gleich mal ein Nachbarschaftsduell, denn der VfB Korschenbroich trifft auf den TuS Liedberg. Der VfB sicherte sich im vergangenen Jahr souverän den Aufstieg und ließ die zweitplatzierten Liedberger mit einem riesigen Vorsprung hinter sich. Der TuS machte es um einiges spannender, denn der Sprung in die A-Liga wurde erst im Elfmeterschießen gegen den SV Blau-Weiß Meer entschieden. Nun treffen beide Vereine in der Kreisliga A wieder aufeinander. Es ist jedoch nicht die erste Pflichtspiel-Begegnung beider Vereine in dieser Spielzeit, denn dieses Duell fand schon in der ersten Pokalrunde des Kreispokals statt, in der sich die Liedberger knapp mit 1:0 durchsetzten. Ob es ihnen nochmal gelingt, bleibt abzuwarten.

Der FC Wickrathhahn hat ein turbulentes Transferfenster hinter sich. Insgesamt wechselten 13 Spieler des FC Viersens II, sowie beide Trainer der Zweitvertretung des Bezirksligisten, Carlos Miguel und Dennis Doneth, zu den Blau-Weißen. Mit dieser neuen Truppe, in der sich so ziemlich alle Zugänge schon kennen, geht es in der ersten Partie gegen den Bezirksliga-Absteiger Red Stars Mönchengladbach. Der ehemalige Bezirksligist verlor einige wichtige Akteure, wie zum Beispiel Torjäger Evgenij Pogorelov. Zudem verlor die Mannschaft von Ilja

Lichtenwald in der ersten Pokalrunde mit 0:4 gegen den B-Ligisten BW Concordia Viersen. Die Zuschauer können ein spannendes Duell erwarten.

Vorjahresdritter Rheindahlen muss nach Otzenrath

Di., 19.08.2025, 20:00 Uhr SV 1909 Otzenrath SV Otzenrath SC Rheindahlen Rheindahlen 20:00 PUSH

Lange kämpfte der SC Rheindalen mit Türkiyemspor Mönchengladbach um den zweiten Rang. Zum Ende hin ließ der SC allerdings einige Zähler liegen und musste sich schlussendlich mit dem dritten Platz zufrieden geben. Ohne die Aufsteiger Lürrip und Türkiyemspor ergibt sich in der kommenden Spielzeit eine weitere Möglichkeit für Rheindahlen den Sprung in die höhere Spielklasse zu schaffen. Zu Beginn wartet jedoch ein schwerer Brocken, denn der SV Otzenrath beendete die vergangenen Saison auf einem starken achten Platz. Vor allem Zuhause ist der SV unheimlich stark und landete deshalb in der Heimtabelle des vergangenen Jahres auf Rang Vier. Ob die Otzenrather den Aufstiegskandidaten ärgern kann, wird sich noch zeigen.

Die weiteren Partien des ersten Spieltags:

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach Polizei SV Rheydter SV Rheydter SV 15:30 PUSH

So., 17.08.2025, 12:30 Uhr ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln II Sportfreunde Neersbroich Neersbroich 12:30 live PUSH