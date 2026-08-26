 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

Die Kreisliga A Düren startet - und das mit einer Englischen Woche

Kreisliga A Düren: Gespielt wird ab Freitag, am Mittwoch kommt folgt schon der 2. Spieltag.

von red · Heute, 14:22 Uhr · 0 Leser
Der SC Merzenich ist zurück in der Kreisliga A.
Der SC Merzenich ist zurück in der Kreisliga A. – Foto: Arun Jesuthasan

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Kreisliga A Düren
F´aldenhoven
Wenau
SW Düren
Düren 77

Die Kreisliga A Düren startet am Freitag - und dann direkt mit einer Englischen Woche. Wie schlagen sich die Aufsteiger SC Merzenich, SV Siersdorf und Hambacher Sportverein? Der 1. Spieltag im Fokus!

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düren

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Fr., 28.08.2026, 19:00 Uhr
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
19:00
Spieltext Barmen - Golzheim

Fr., 28.08.2026, 19:30 Uhr
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
19:30live
Spieltext F´aldenhoven - SC Jülich/SV Ho...

Fr., 30.10.2026, 19:30 Uhr
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
19:30
Spieltext Frenz - H.-Stammeln

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
SV Siersdorf
SV SiersdorfSiersdorf
15:00live
Spieltext Düren 77 - Siersdorf

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
Hambacher Spielverein
Hambacher SpielvereinHambach
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
15:00
Spieltext Hambach - Koslar

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
15:00
Spieltext Wenau - Welldorf

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
SC Merzenich
SC MerzenichMerzenich
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
15:00live
Spieltext Merzenich - SW Düren

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
15:00
Spieltext Nörvenich - Oberzier

Das sind die nächsten Spieltage 2026/27

2. Spieltag
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SV Siersdorf - Hambacher Spielverein
Mi., 02.09.26 19:30 Uhr BC Oberzier - SC Jülich/SV Hoengen
Mi., 02.09.26 19:30 Uhr FC Golzheim - SG Nörvenich-Hochkirchen
Mi., 02.09.26 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Salingia Barmen
Mi., 02.09.26 19:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - SC Merzenich
Mi., 02.09.26 19:30 Uhr Viktoria Koslar - Jugendsport Wenau
Mi., 02.09.26 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - FC Düren 77
Mi., 02.09.26 19:30 Uhr JSV Frenz - Borussia Freialdenhoven

3. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:15 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Hambacher Spielverein
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - SG Nörvenich-Hochkirchen
Sa., 05.09.26 17:30 Uhr Viktoria Koslar - FC Düren 77
So., 06.09.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Salingia Barmen
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Golzheim - SC Merzenich
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Siersdorf - JSV Frenz
So., 06.09.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Borussia Freialdenhoven
So., 06.09.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Jugendsport Wenau

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düren

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