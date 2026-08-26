Die Kreisliga A Düren startet - und das mit einer Englischen Woche Kreisliga A Düren: Gespielt wird ab Freitag, am Mittwoch kommt folgt schon der 2. Spieltag. von red · Heute, 14:22 Uhr · 0 Leser

Der SC Merzenich ist zurück in der Kreisliga A. – Foto: Arun Jesuthasan

Die Kreisliga A Düren startet am Freitag - und dann direkt mit einer Englischen Woche. Wie schlagen sich die Aufsteiger SC Merzenich, SV Siersdorf und Hambacher Sportverein? Der 1. Spieltag im Fokus!