Die Kreisliga A Düren startet - und das mit einer Englischen Woche

Die Kreisliga A Düren startet am Freitag - und dann direkt mit einer Englischen Woche. Wie schlagen sich die Aufsteiger SC Merzenich, SV Siersdorf und Hambacher Sportverein? Der 1. Spieltag im Fokus!
2. Spieltag
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SV Siersdorf - Hambacher Spielverein
Mi., 02.09.26 19:30 Uhr BC Oberzier - SC Jülich/SV Hoengen
Mi., 02.09.26 19:30 Uhr FC Golzheim - SG Nörvenich-Hochkirchen
Mi., 02.09.26 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Salingia Barmen
Mi., 02.09.26 19:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - SC Merzenich
Mi., 02.09.26 19:30 Uhr Viktoria Koslar - Jugendsport Wenau
Mi., 02.09.26 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - FC Düren 77
Mi., 02.09.26 19:30 Uhr JSV Frenz - Borussia Freialdenhoven
3. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:15 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Hambacher Spielverein
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - SG Nörvenich-Hochkirchen
Sa., 05.09.26 17:30 Uhr Viktoria Koslar - FC Düren 77
So., 06.09.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Salingia Barmen
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Golzheim - SC Merzenich
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Siersdorf - JSV Frenz
So., 06.09.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Borussia Freialdenhoven
So., 06.09.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Jugendsport Wenau