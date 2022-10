Die Kreisliga A Biedenkopf hat Ihren nächsten Tabellenführer

Im Nachholspiel des 2. Spieltags setzte sich die SG Wommelshausen/Dernbach im Derby gegen den SSV Endbach/Günterod mit 3:2 durch und löst damit den VfL Weidenhausen an der Tabellenspitze ab.



Vor allem die erste Hälfte des Derbys hatte es in sich. Von Abtasten war mit dem Anpfiff nichts zu sehen, beide Teams agierten sofort mit viel Einsatz. Die SG konnte in der 14. Minute in Führung gehen. Johan Seipp bediente Christian Maser der den Ball aus 18 Metern ins SSV-Gehäuse hämmerte. Der Jubel der Gastgeber war aber nur von kurzer Dauer, denn nur eine Zeigerumdrehung später glich der SSV aus. Kevin Krenn wurde auf der Außenbahn nicht richtig attackiert, zog in der Strafraum und lies SG-Keeper Otto bei seinem Abschluss ins lange Eck keine Chance. Das Spiel ging weiter hin und her, allerdings mit leichten Vorteilen für die Gäste. In der 25. Minute konnten dann diese dann auch in Führung gehen. Nils Ellenfelds scharfe Hereingabe von außen konnte die SG-Defensive nur noch ins eigene Tor klären. Doch auch diese Führung sollte nicht lange Bestand haben, nach einer halben Stunde erzieltem die Kombinierten den Ausgleich. Ein langer Ball von Jonas Mankel sprang über den Gästekeeper, der hechtete dem Ball noch hinterher aber der Unparteiische sah den Ball hinter der Linie und entschied auf Tor.



Noch vor der Pause ging die SG dann durch Jonas Mankel erneut in Führung. Die SG bekam 35 Meter vor dem Tor einen Freistoß zugesprochen, den Mankel kurzerhand in die Maschen drosch.



Nach dem Seitenwechsel hatten gefährliche Torchancen Seltenheitswert, doch das Spiel war keineswegs langweilig - ganz im Gegenteil. Der SSV versuchte alles um zum Ausgleich zu kommen, war aber meist nur nach langen Bällen im SG-Strafraum zu finden. Die SG hingegen traf in der Schlussphase noch 2 Mal den Pfosten und verpasste es den Sack frühzeitig zuzumachen.



Am Ende blieb es in einem guten und sehenswerten Derby beim 3:2 Erfolg der Gastgeber.