Die KrayArena erstrahlt in neuen Glanz

Die Heimnspielstätte des Landesligisten FC Kray erstrahlt in neuem Glanz. Dank der Stadt Essen und den Sport- und Bäderbetrieben, wurde in den vergangenen Wochen ein neuer Kunstrasen verlegt. Modern und in hoher Qualität verfügt der Platz nun über ein hochwertiges Spielfeld, das es den Krayer Teams ermöglicht, mit guten Leistungen Erfolge zu feiern.
André Vollmer, Vorstandsmitglied und Koordinator Kommunalpolitik: „Mein besonderer Dank gilt dem Sportausschuss; insbesondere den Ratsherren Ducree und Behmenburg für die absolut starke Unterstützung in der Realisierung der Spielfläche. Es zeigt mir wie wichtig die Unterstützung der Politik in Essen ist, auch in finanziell angespannten Zeiten.“
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