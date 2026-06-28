Die Kraft des Fußballs

Was vor wenigen Monaten noch eine Vision war, wurde am 13. Juni im Salmtalstadion Wirklichkeit: Der erste Kick & Care Charity Day brachte Menschen aus Sport, Wirtschaft, Politik, Ehrenamt und Gesellschaft zusammen und setzte ein eindrucksvolles Zeichen dafür, welche Kraft entsteht, wenn eine Region gemeinsam Verantwortung übernimmt.
Mit einem Rein- und Spendenerlös von 8.932,30 Euro, rund 700 Besuchern, 60 ehrenamtlichen Helfern sowie einem abwechslungsreichen Familien- und Sportprogramm entwickelte sich die Premiere zu weit mehr als einer Benefizveranstaltung. Der Charity Day wurde zu einem Ort der Begegnung, des Miteinanders und der Hoffnung – ganz im Sinne der Mission des Projekts Kick & Care – Fußball hilft. Fußball als verbindende Kraft zu nutzen und dort zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird.
Im Mittelpunkt standen die drei Förderprojekte Nestwärme e.V., Wegbereiter als Projekt des Verbundkrankenhauses Bernkastel/Wittlich sowie Smiling Stars von Sigis Ranch. Durch Kick & Care – Fußball hilft erhalten sie mit dem Charity Day nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch eine wertvolle Plattform, um ihre tägliche Arbeit sichtbar zu machen und mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch zu kommen.
Einen sportlichen Höhepunkt bildete das Benefizspiel zwischen der Weisweiler Elf und Team Act Roar, das rund 400 Zuschauer begeisterte. Für 25 Einlaufkinder wurde dieser Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis: Gemeinsam mit ehemaligen Bundesliga-Profis, Ex-Nationalspielern und Fußball-Legenden durften sie den Rasen des Salmtalstadions betreten.
Neben dem sportlichen Programm stand vor allem das Familienerlebnis im Mittelpunkt. Der Streetsoccer-U11-Charity & Fairness Cup, zahlreiche Mitmachaktionen, ein Kinder-Erste-Hilfe-Parcours, Kinderschminken, eine Kinder-Olympiade, Clown Show, Super Helden, sowie weitere Angebote sorgten dafür, dass Kinder und Familien einen unbeschwerten Tag voller Freude, Begegnungen und gemeinsamer Erlebnisse verbringen konnten.
Dass der Charity Day in dieser Form stattfinden konnte, ist dem großen Engagement vieler Menschen zu verdanken. Insgesamt 60 Ehrenamtliche sorgten vom frühen Morgen bis in die Abendstunden für einen reibungslosen Ablauf. Hinzu kamen zahlreiche Unternehmen, Vereine, Institutionen und Partner, die das Projekt mit großem Vertrauen und persönlichem Einsatz unterstützten. Begleitet wurde die Veranstaltung außerdem von den Schirmherren Dennis Junk (Landtagsabgeordneter und parlamentarischer Geschäftsführer der CDU im Landtag Rheinlad-Pfalz) und Arianit Besiri (Vizepräsident des Fußballverbandes Rheinland) sowie von Andreas Hackethal (Landrat Landkreis Bernkastel-Wittlich), der den Charity Day offiziell eröffnete, die Siegerehrung des U11 Streetsoccer Charity & Fairness Cups übernahm und gemeinsam mit der Sparkasse Mittelmosel – Eifel Mosel Hunsrück einen Spendenscheck in Höhe von 1.500 Euro überreichte.
Für Initiator Oliver Wesley Hongla ist der Erfolg des ersten Charity Days weit mehr als ein positives Veranstaltungsergebnis: „Wenn wir heute auf den 13. Juni zurückblicken, überwiegt unsere Dankbarkeit sogar den Stolz. Was als Idee begann, ist dank hunderter engagierter Menschen zu etwas geworden, das viel größer ist, als wir es jemals zu träumen gewagt hätten. Die 8.932,30 Euro Spendenerlös machen uns stolz. Noch wertvoller sind jedoch die Begegnungen, die leuchtenden Kinderaugen, die vielen Gespräche und das Gefühl, dass unsere Region zusammensteht, wenn es darauf ankommt. Genau das ist Kick & Care – Fußball hilft. Genau dafür machen wir weiter.“ Der Charity Day habe gezeigt, dass gesellschaftliches Engagement viele Gesichter hat.
Ziel von Kick & Care – Fußball hilft ist es, auch künftig Menschen zusammenzubringen, soziale Projekte nachhaltig zu unterstützen und Fußball als Plattform für Verantwortung, Solidarität und Gemeinschaft zu nutzen.
Kick & Care– Fußball hilft ist eine soziale Initiative aus der Region Trier, die Fußball als verbindende Kraft nutzt, um Menschen zusammenzubringen und dort konkrete Hilfe zu leisten, wo sie gebraucht wird. Gemeinsam mit Unternehmen, Vereinen, Institutionen, Ehrenamtlichen und Förderprojekten schafft Kick & Care Begegnungen, stärkt gesellschaftlichen Zusammenhalt und unterstützt soziale Projekte nachhaltig.