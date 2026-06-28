Die Kraft des Fußballs 700 Besucher, 60 Ehrenamtliche und ein Rein- und Spendenerlös von exakt 8.932,30 Euro: Der erste Kick & Care Charity Day hat ein starkes Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt und nachhaltiges Engagement in der Region gesetzt. von red · Heute, 19:38 Uhr · 0 Leser

Die Mannschaft von Act Roar duellierte sich mit den Bundesligalegenden von Borussia Mönchengladbach – Foto: Kick & Care

Was vor wenigen Monaten noch eine Vision war, wurde am 13. Juni im Salmtalstadion Wirklichkeit: Der erste Kick & Care Charity Day brachte Menschen aus Sport, Wirtschaft, Politik, Ehrenamt und Gesellschaft zusammen und setzte ein eindrucksvolles Zeichen dafür, welche Kraft entsteht, wenn eine Region gemeinsam Verantwortung übernimmt.

Mit einem Rein- und Spendenerlös von 8.932,30 Euro, rund 700 Besuchern, 60 ehrenamtlichen Helfern sowie einem abwechslungsreichen Familien- und Sportprogramm entwickelte sich die Premiere zu weit mehr als einer Benefizveranstaltung. Der Charity Day wurde zu einem Ort der Begegnung, des Miteinanders und der Hoffnung – ganz im Sinne der Mission des Projekts Kick & Care – Fußball hilft. Fußball als verbindende Kraft zu nutzen und dort zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Im Mittelpunkt standen die drei Förderprojekte Nestwärme e.V., Wegbereiter als Projekt des Verbundkrankenhauses Bernkastel/Wittlich sowie Smiling Stars von Sigis Ranch. Durch Kick & Care – Fußball hilft erhalten sie mit dem Charity Day nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch eine wertvolle Plattform, um ihre tägliche Arbeit sichtbar zu machen und mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch zu kommen.

Einen sportlichen Höhepunkt bildete das Benefizspiel zwischen der Weisweiler Elf und Team Act Roar, das rund 400 Zuschauer begeisterte. Für 25 Einlaufkinder wurde dieser Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis: Gemeinsam mit ehemaligen Bundesliga-Profis, Ex-Nationalspielern und Fußball-Legenden durften sie den Rasen des Salmtalstadions betreten. Neben dem sportlichen Programm stand vor allem das Familienerlebnis im Mittelpunkt. Der Streetsoccer-U11-Charity & Fairness Cup, zahlreiche Mitmachaktionen, ein Kinder-Erste-Hilfe-Parcours, Kinderschminken, eine Kinder-Olympiade, Clown Show, Super Helden, sowie weitere Angebote sorgten dafür, dass Kinder und Familien einen unbeschwerten Tag voller Freude, Begegnungen und gemeinsamer Erlebnisse verbringen konnten.