„Die Kräfte haben dann langsam nachgelassen"

– Foto: Nückel/Steinmann

Der MTV Hondelage hat seine Position im oberen Tabellenbereich verteidigt. Gegen den TSV Schwicheldt reichte eine frühe Führung und ein Treffer nach der Pause zum 2:1-Erfolg – trotz nachlassender Kräfte und zwei verletzungsbedingter Auswechslungen.

Die Partie begann vielversprechend für die Gastgeber. Bereits in der 9. Minute brachte Schwencke Hondelage in Führung und sorgte früh für Sicherheit im eigenen Spiel. In der Folge kontrollierte die Mannschaft weitgehend das Geschehen, verpasste es jedoch, den zweiten Treffer nachzulegen und sich deutlicher abzusetzen.

Der MTV Hondelage 1909 hat sich mit einem knappen, aber wichtigen Heimsieg im oberen Tabellendrittel behauptet. Der Tabellenvierte (42 Punkte) setzte sich gegen den TSV Schwicheldt (28 Punkte, Platz zwölf) mit 2:1 durch und bleibt damit in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen.

Schwicheldt, das trotz Tabellenplatz im unteren Mittelfeld über 28 Punkte verfügt und damit im engen Tabellenbereich weiterhin konkurrenzfähig bleibt, reagierte jedoch. Seeler verkürzte in der 73. Minute auf 1:2 und brachte die Gäste zurück in die Partie.

Nach dem Seitenwechsel nutzte Hondelage eine seiner Möglichkeiten konsequenter. Michel Broders erhöhte in der 53. Minute auf 2:0 und stellte damit zunächst die Weichen auf Sieg.

In der Schlussphase verteidigte Hondelage den Vorsprung mit großem Aufwand. Besonders die Defensive stabilisierte sich unter Druck und verhinderte weitere klare Chancen der Gäste.

Überschattet wurde der Erfolg der Gastgeber von zwei verletzungsbedingten Wechseln bereits in der ersten Halbzeit. In der zweiten Hälfte machte sich der Substanzverlust zunehmend bemerkbar, wodurch Schwicheldt mehr Spielanteile erhielt.

Hondelage agierte in der Schlussphase vor allem defensiv, konnte den knappen Vorsprung jedoch über die Zeit bringen. Damit bestätigt die Mannschaft trotz schwieriger Spielverläufe ihre Position im oberen Tabellendrittel.

Trainer lobt Einsatzbereitschaft

Hondelages Trainer Rafael Schindzielorz hob nach dem Spiel vor allem die kämpferische Leistung hervor:

„In der ersten Halbzeit haben wir es teilweise ganz gut gemacht. Hätten uns mit dem zweiten Tor belohnen müssen. Leider mussten wir in der ersten Halbzeit auch gleich zweimal wechseln, weil sich zwei Spieler schwer verletzt haben.“

Zur zweiten Halbzeit sagte er: „Die Kräfte haben dann langsam nachgelassen. Trotzdem haben wir das 2:0 erzielt. Nach dem Anschlusstreffer haben wir viel verteidigt. Da muss ich der Abwehr ein Kompliment aussprechen. Wir haben füreinander gekämpft und für unsere verletzten Spieler die drei Punkte erarbeitet.“

Mit dem Sieg festigt Hondelage den vierten Tabellenplatz. Schwicheldt verpasst hingegen einen möglichen Punktgewinn gegen ein Topteam, bleibt aber mit 28 Zählern im dicht gestaffelten unteren Mittelfeld der Tabelle.

Die Partie zeigte erneut die Stabilität der Gastgeber in engen Spielen – sowie die Widerstandsfähigkeit der Gäste, die trotz Rückstand bis zum Schluss im Spiel blieben.