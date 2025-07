„Die Kontinuität gibt dem Verein Tiefe“

Marco, du wirkst oft sachlich und sehr konzentriert an der Seitenlinie. Wie nimmst du dich selbst wahr – als Typ und Trainer?

Ich bin ein sehr umgänglicher und geselliger Mensch. Meine Familie und Freunde sind mir sehr wichtig. Mit mir kann man hart diskutieren, aber auch viel Spaß haben. In meiner Rolle als Trainer bin ich klar in der Sache. Struktur und Ordnung sind mir wichtig. Ich mag es, dass ich eine verantwortungsvolle Aufgabe habe. Und ich will Erfolg – deshalb bin ich fokussiert. Trotzdem ist mir der persönliche Zugang wichtig. Ich interessiere mich für meine Spieler als Menschen, nicht nur in ihrer Rolle als Fußballer. Da geht’s auch mal um Themen abseits des Platzes. Ich bin jemand, der ehrliches und offenes Feedback gibt – und der es genauso gerne zurückbekommt. Auch wenn man in Gesprächen mal keinen Konsens findet, wächst so das gegenseitige Verständnis. Und das ist mir sehr wichtig.

Du warst bereits als Spieler bei den Kickers aktiv. Wie war deine Rückkehr im vergangenen Sommer für dich?

Sehr besonders. Ich war zwischen 2005 und 2008 schon als Spieler hier. Damals habe ich viele Leute kennengelernt – und überraschend viele davon waren bei meiner Rückkehr immer noch da. Rainer Lorz, Kim Stehle, Dieter Kerschbaum, Willi Mast, Enzo Marchese, Julian Leist – das sind vertraute Namen, die mir damals schon begegneten und heute noch immer eine wichtige Rolle spielen. Kim, Dieter und Willi haben dieselbe Position inne. Mit Enzo und Julian habe ich zusammengespielt, Rainer Lorz war Teil des Vorstands. Diese Kontinuität ist beeindruckend und gibt dem Verein Tiefe.