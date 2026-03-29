"Die Konsequenz in den entscheidenden Momenten hat gefehlt"

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Der FV Ravensburg hat im Auswärtsspiel beim FC 08 Villingen einen Rückschlag hinnehmen müssen. Nach zuvor fünf Spielen ohne Niederlage unterlag die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru mit 0:1 und rutschte in der Tabelle hinter den direkten Konkurrenten zurück. Entscheidend war dabei eine schwache Anfangsphase, die der Trainer im Nachgang klar einordnete. „Heute haben wir es in den ersten 35 Minuten ganz schlecht gemacht. Sowohl im Anlaufverhalten als auch im Spiel mit dem Ball.“

Erst im weiteren Verlauf fand Ravensburg besser in die Partie. „Danach wurde es bis zur Halbzeit etwas besser“, erklärte Soyudogru. „In der Halbzeitpause haben wir ein paar Dinge geändert und danach war es besser.“

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Ravensburg verbessert, blieb jedoch im Abschluss zu ungenau. Besonders nach dem Gegentor durch Gian-Luca Feißt in der 48. Minute boten sich Möglichkeiten zum Ausgleich. „Wir hatten nach dem Rückstand zwei sehr gute Torchancen, um auszugleichen, haben es aber leider verpasst“, sagte der Trainer.

In der Gesamtbewertung sah Soyudogru sein Team nicht chancenlos: „Am Ende wäre vielleicht ein Unentschieden gerechter gewesen.“

Fehlende Entschlossenheit

Als zentralen Faktor für den verpassten Punktgewinn benannte der Trainer die fehlende Durchschlagskraft in entscheidenden Momenten. „Uns hat vor allem die Konsequenz in den entscheidenden Momenten gefehlt, sowohl offensiv bei der Chancenverwertung als auch defensiv in einzelnen Situationen. Da waren wir nicht entschlossen genug.“

Durch die Niederlage zog Villingen in der Tabelle am FV Ravensburg vorbei. Für Soyudogru ist dies jedoch kein Grund zur langfristigen Sorge. „Es ist generell ärgerlich, wenn man solche engen Spiele verliert. Aber die Tabelle ist eine Momentaufnahme und wir haben es weiterhin selbst in der Hand, wieder vorbeizuziehen.“

Fokus auf die kommenden Aufgaben

Unmittelbar nach der Partie richtete der Trainer den Blick nach vorne. „Das Spiel müssen wir abhaken und weiter nach vorne schauen. Wichtig ist, die richtigen Schlüsse zu ziehen und den Fokus direkt wieder auf die kommenden Aufgaben zu richten.“

Gorgol-Verlängerung



Noch vor dem Spiel setzte der Verein ein personelles Zeichen und verlängerte den Vertrag mit Leon Gorgol (22), der in dieser Saison bis zu seiner Verletztung in 16 Spielen zum Einsatz kam. Soyudogru betonte dabei sowohl die sportliche als auch strukturelle Bedeutung des verletzten Spielers: „Klar fehlt er uns, auch für die Breite des Kaders. Jedoch machen es die anderen Jungs bisher auch gut. Wir sind über seine Vertragsverlängerung sehr froh.“

In der Vereinsmitteilung heißt es dazu: „Liebe FV Fans - es freut uns euch zum Ende dieser Woche eine weitere Vertragsverlängerung präsentieren zu können. Leon Gorgol kam zu dieser Saison vom Landesligisten Rot Weiß Weiler zum FV Ravensburg und war bis zu seiner Verletzung als Linksverteidiger im Kader des FV Ravensburg gesetzt. Lieber Leon, wir freuen uns sehr das du bleibst und wünschen dir weiterhin eine schnelle Genesung!“