Die Konkurrenz freut’s: A-Klassen-Verfolgerduell endet remis

Ich akzeptiere: Theodoros Koutas sieht (Gelb-) Rot, Schiri Berscheid lag mit der Entscheidung wohl richtig. – Foto: HAB

Der ASV Dachau II und der 1. FC Kollbach setzen sich ab. Das Verfolgerduell endet remis. Beide Teams haben nun 38 Punkte auf dem Konto.

Der erste komplette Spieltag nach der Winterpause ist absolviert in der Fußball-A-Klasse München 1. Weil das Verfolgerduell Hebertshausen gegen Vierkirchen 3:3 endete, haben sich an der Spitze der ASV Dachau II und der 1. FC Kollbach mit jeweils 38 Punkten etwas abgesetzt – wenn sich zwei streiten... Fr., 06.03.2026, 20:00 Uhr ASV Dachau ASV Dachau II SC Inhauser Moos SC Inh. Moos II 5 2 Abpfiff ASV Dachau II – SC Inhauser Moos II 5:2: In der ersten Halbzeit tat sich der Tabellenführer schwer gegen das mit Mann und Maus verteidigende Schlusslicht, das der in der 40. Minute sogar glücklich mit dem Treffer von Yannik Schmid in Führung ging. Nach der Pause wurde es dann richtig wild. Michael Pech besorgte den schnellen Ausgleich (47.), aber dann gab es Gelb-Rot für Theodoros Koutas (51.). Der ASV dominierte aber auch in Unterzahl nach Belieben und hatte Chancen über Chancen. Nach einem Eigentor (57.) und dem 3:1 von Luis Jendrzej (61.) waren dann auch bald die Weichen auf Sieg gestellt. Zum zwischenzeitlichen 5:1 erhöhten Michael Pech (80.) und Timo Kotter (90.), bevor der Gast noch einmal durfte (Schmid, 90.+2). Am Ende war es dann doch ein ungefährdeter Erfolg, der noch deutlich höher hätte ausfallen können.

1. FC Kollbach – SC Lerchenauer See 6:1: Mit sechs Toren binnen 51 Minuten machte das Topteam Kollbach schnell alles klar. Kjell Butzke (4., 45.+1), David Peschke (24.), Robert Friedrich (31.) und Leonhard Schmid (49., 51.) sorgten mit ihren Toren schnell für klare Verhältnisse. „Das war ein absoluter Pflichtsieg“, sagte Trainer Robert Friedrich, „der Gegner hatte uns nicht viel entgegenzusetzen.“ Robert Friedrich äußerte sich nach dem Spiel noch einmal zum Nebel-Kick von Vierkirchen (2:2/wir berichteten). Er widersprach der Abbruch-Verweigerung seines Vereins zur Pause: „Mit uns hat keiner gesprochen. Wir hätten auch zugestimmt.“ Zu dem Zeitpunkt führte Kollbach 2:1. Erst nach dem 2:2 zehn Minuten vor dem Ende wurde über den Abbruch gesprochen, „aber da wollten die Spieler von Vierkirchen unbedingt weitermachen. Dass Kollbach unter allen Umständen weiterspielen wollte, ist Humbug. Aber wir nehmen das jetzt so hin.“

SpVgg Hebertshausen – SC Vierkirchen 3:3: „Sieger“ dieses Verfolgerduells waren – die Topteams ASV II und Kollbach. Vierkirchen führte erst 2:0 (Michael Thieme 8., Roman Schütz 34.), aber Ben Seethalter (41.) und Anton Beste (45.) egalisierten das Ergebnis noch vor der Pause. In Durchgang zwei gab es ein kleines Elfmeterschießen. Erst traf Fabian Mataj für Vierkirchen vom Punkt (48.) und dann Iulian Stanciu für Herbertshausen (75.). Am Ende war das Unentschieden leistungsgerecht. „Für uns ist das ein bisschen unglücklich“, sagte Vierkirchens Trainer Tim Görlitz, „wir haben in der ersten Halbzeit das gespielt, was wir uns vorstellen.“ Angesichts des Abstands nach vorne machte Görlitz deutlich, „dass wir erst einmal nicht mehr auf die Tabelle schauen“. Hebertshausens Fußballchef Markus Kreusel war sehr zufrieden: „Wir haben gezeigt, dass wir jeden ärgern können.“ Er bedauerte nur das Finale der Partie, denn da waren die Hebertshausener nahe dran, den 4:3-Siegtreffer zu schießen.

TSV Arnbach II – TSV Dachau III 1:1: Die Gastgeber schossen beide Tore. Tobias Kornprobst brachte Arnbach in Front (5.) und dann gab es ein Eigentor von Kevin Gabler hinterher (16.). Arnbachs Trainer Olli Bernschneider konnte am Ende mit dem Remis leben. Die Dachauer waren spielerisch besser, Arnbach hielt mit Kampf dagegen. Kornprobsts Ziel ist es, in den kommenden Wochen den Abstand von sieben Punkten zum Abstiegsplatz (Inhauser Moos II) zu halten und vielleicht sogar auszubauen. Schon das nächste Spiel gegen Kammerberg II ist so eine Chance, sich abzusetzen.

TSV Eintracht Karlsfeld III – SpVgg Kammerberg II 1:2: Der Bann ist gebrochen für die Kammerberger, die schon einige gute Spiele hatten und nun den ersten Saisonsieg einfuhren. Die Karlsfelder Führung (Göksel Mete 5.) drehten Dominik Daubner (30.) und Daniel Maier (78.). Damit hat Kammerberg nun sechs Punkte auf dem Konto und fünf Zähler Abstand zum Abstiegsplatz. Trainer Harry Kramkowski sah ein Spiel auf Augenhöhe und am Ende einen gerechtfertigten Sieg seiner Mannschaft: „Letztendlich haben wir uns den Sieg aufgrund des Willens des Einsatzes und viel Disziplin verdient.“