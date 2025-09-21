Nach einer ordentlichen Anfangsphase bricht der TSV Essingen im Oberliga-Heimspiel gegen den VfR Mannheim ein und verliert mit 0:6.

In der 10. Minute rettete Torhüter Jerome Weisheit nach einem schlampigen Rückpass stark. Nach 20 Minuten setzte sich Janik Wiedmann nach Doppelpass mit Jannik Pfänder im Strafraum durch, sein Querpass fand jedoch keinen Abnehmer.

Trainer Simon Köpf veränderte seine Startelf im Vergleich zum Spiel in Oberachern auf einer Position: Lirim Hoxha rückte für Benjamin Dudda ins Team. Zu Beginn zeigte sich der TSV stabil in der Defensive und machte den spielstarken Gästen das Leben schwer. „Wir haben gut dagegen gehalten und hatten Möglichkeiten, selbst in Führung zu gehen. Leider haben wir sie nicht genutzt“, sagte Köpf.

Doppelschlag vor der Pause

In der 39. Minute dann der Rückschlag: Eine Flanke von rechts lenkte Pfänder unglücklich ins eigene Tor. Kurz vor dem Pausenpfiff nutzte Mannheim einen zweiten Ball nach einer Ecke – Christian Kuhn staubte zum 0:2 ab.

Kurz nach Wiederanpfiff der nächste Nackenschlag für Essingen: Nach einem Freistoß landete der Ball bei Pasqual Pander, der zum 0:3 einschoss. „Danach konnten wir uns nicht mehr aufbäumen. Die Kommunikation auf dem Platz hat gefehlt“, so Köpf.

In der 61. Minute spielte Mannheim einen Konter sauber aus – Lennart Thum erhöhte auf 0:4. Zehn Minuten später nutzte Pander einen infividuellen Fehler in Essingens Abwehr zum 0:5. Fünf Zeigerumdrehungen später vollendete erneut Thum eine Hereingabe von links zum 0:6-Endstand.

Unter dem Strich muss der TSV Essingen also die zweite Niederlage der Saison einstecken, während der VfR Mannheim seine Ansprüche mit einem überzeugenden Sieg unterstreichen konnte.

