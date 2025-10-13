Die Kohlen glühen

Der Turnerbund Holzheim II reiste am Sonntag an den Zeller Berg. Die Rückreise mussten die Jungs aus dem Göppinger Stadtbezirk mit 0 Toren und 0 Punkten antreten.
Die erste Mannschaft des TSG Zell u. A. agierte gegen einen tapferen, aber deutlich unterlegenen Gegner überzeugend. Unterm Strich verbuchte die Zeller Elf 13 Treffer auf der Habenseite. Ihr Torekonto aufstocken konnten: Jeweils 1x Tobias Goll, Florian Schultheiß, Nico Dose und Tim Bohner. 2x Till Berlet und Marcel König. 5x Peter Schwegler.
Trotz der üppigen Torausbeute muss sich die Mannschaft in puncto Chancenverwertung weiter steigern. Hinten sind die Schotten aktuell dicht. Im dritten Spiel in Folge blieb der TSG ohne Gegentor. In einer Woche müssen sich alle Beteiligten auf ein aufreibendes Duell gegen den Nachbarn aus Bad Boll einstellen. Die zweite Mannschaft des TSV ist in Lauerstellung und verzeiht keine Fehler. Eines ist sicher. Zell will es, Zell wird es auch tun. Zell wird nachschüren. Zell wird das Feuer aufrechterhalten.
Jedes Feuer braucht eine Glut: die Fans.
Danke fürs Anfeuern und bis nächsten Sonntag.
N.H.