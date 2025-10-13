Die Kohlen glühen

Der Turnerbund Holzheim II reiste am Sonntag an den Zeller Berg. Die Rückreise mussten die Jungs aus dem Göppinger Stadtbezirk mit 0 Toren und 0 Punkten antreten.

Die erste Mannschaft des TSG Zell u. A. agierte gegen einen tapferen, aber deutlich unterlegenen Gegner überzeugend. Unterm Strich verbuchte die Zeller Elf 13 Treffer auf der Habenseite. Ihr Torekonto aufstocken konnten: Jeweils 1x Tobias Goll, Florian Schultheiß, Nico Dose und Tim Bohner. 2x Till Berlet und Marcel König. 5x Peter Schwegler.