Von Links: Christian Sattlberger, Peter Kugler, Andreas Luthe, Andreas Kuffner, Christian Gatt – Foto: Verein(t)

Die Köpfe hinter Verein(t) Fünf Experten für nachhaltige Vereinsentwicklung

Letzte Woche haben wir die Initiative Verein(t) vorgestellt. Heute stehen die Köpfe dieser

Initiative im Vordergrund.

Andreas Kuffner, Olympiasieger im Ruder-Deutschlandachter, ist Wirtschaftsingenieur und Co-Founder der Beratungsfirma Kohärenz. Er begleitet Unternehmen, Teams und Führungskräfte in Veränderungsprozessen und gilt als Experte für Resilienz, (Selbst-)Führung und Teamdynamiken. Seine sportliche und systemische Erfahrung fließt heute in die Vereinsentwicklung ein. Christian Sattlberger, ebenfalls Mitgründer von Kohärenz, verfügt über mehr als 35 Jahre internationale Erfahrung in der Organisationsentwicklung. Der Erwachsenenbildner mit Schwerpunkt Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung ist kompetenzzertifizierter Coach (ISO 17024) sowie ausgebildet in systemischer Therapie, hypnotherapeutischer Gesprächsführung und Mediation. Neben seiner Beratungstätigkeit im Unternehmenskontext war er im Fußball als Vereinsvorstand aktiv, arbeitete in der Chinese Super League und entwickelte ein Qualitätsgütesiegel für den Österreichischen Fußballbund.

Andreas Luthe bringt als ehemaliger Bundesliga-Torhüter und studierter Wirtschaftspsychologe praxisnahe Expertise aus Leistungssport und Wissenschaft ein. Mit über 250 Profispielen und Erfahrung als Führungsspieler verfügt er über tiefes Wissen zu Teamdynamiken, Motivation und Führung. Heute ist er Vorstandsvorsitzender des VfL Bochum 1848 e. V. und begleitet Organisationen bei Entwicklungs- und Veränderungsprozessen. Peter Kugler ist Pädagoge mit Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie (LMU München) und war über zehn Jahre im HR-Bereich eines japanischen Konzerns tätig. Seine Schwerpunkte lagen in Personalentwicklung, Recruiting und Personalmarketing. Berufsbegleitend absolvierte er eine Coaching-Ausbildung und ist Gründer der kontaktwerkstatt GbR, spezialisiert auf Persönlichkeits- und Teamentwicklung. Er bringt über 30 Jahre Erfahrung im Fußball mit, davon mehr als zehn als Trainer.