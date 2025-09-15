Die "Königlichen" marschieren weiter – Rottach-Egern feiert Derby-Sieg

Fußball Kreisklasse 3 SpieleFoto: DJK Darching - FC Rottach-Egern – Foto: Ralf Poeplau

Der FC Real Kreuth kann gegen die SG Gaißach/Wackersberg seine Siegesserie in der Kreisklasse 2 fortführen. Der FC Rottach-Egern gewinnt das Landkreis-Derby gegen die DJK Darching.

Der FC Real Kreuth ist in der Kreisklasse 2 momentan nicht zu stoppen. Die Königlichen feierten am Wochenende den siebten Sieg in Folge und setzten sich im Spitzenspiel gegen die SG Gaißach/Wackersberg durch. Nichts zu holen gab es für den TSV Weyarn beim Auswärtsspiel in Grünwald. Das Landkreis-Duell in Darching ging klar an den FC Rottach-Egern. FC Real Kreuth – SG Gaißach/Wacker. 4:0 (2:0) Tore: 1:0 Mack (5.), 2:0 Götschl (7.), 3:0 Huber (51.), 4:0 Huber (84.) Ein starkes Spiel machte der FC Real Kreuth zu Hause beim Top-Match gegen die SG Gaißach/Wackerberg. Die Königlichen ließen von Anfang an keine Zweifel aufkommen, wer als Sieger vom Feld gehen würde und führten nach sieben Minuten bereits mit 2:0.

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr FC Real Kreuth Real Kreuth SC Gaißach/ Wackersberg A. SG Gaißch/Wa 4 0 Nach einem Steckpass von Franz Huber traf Moritz Mack zum 1:0, Andreas Götschl köpfte nach einer Ecke von Marinus Huber zum 2:0 ein. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste den Druck, aber Kreuth verteidigte alles routiniert weg und legte nach. Nach einem Ballgewinn von Götschl und Zuspiel von Mack traf Huber zum 3:0. Mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 4:0-Endstand setzte Huber dann auch den Schlusspunkt. „Es war das zweite 4:0 in Folge, großes Kompliment an die Mannschaft“, freute sich FC-Coach Michael Zieringer. „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, wir gehen jetzt mit einem super Gefühl in die spielfreie Woche.“

TSV Grünwald II – TSV Weyarn 4:1 (3:0) Tore: 1:0 Kramer (4.), 2:0 Ahammer (14.), 3:0 Rucker (26.), 4:0 Molitor (63./Eigentor), 4:1 Celik (72.) Chancenlos war das letzte Aufgebot des TSV Weyarn, das zum Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des TSV Grünwald II gereist war, obwohl die Hausherren keineswegs eine Übermannschaft waren. Die Gäste mussten jedoch kurzfristig weitere Ausfälle verkraften und hatte letztlich nur zwei Ersatzspieler aus der AH auf der Bank.