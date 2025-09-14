Die Königlichen marschieren weiter Fußball Kreisklasse

Der FC Real Kreuth kann gegen die SG Gaißach/Wackersberg seine Siegesserie in der Kreisklasse 2 fortführen. Der FC Rottach-Egern gewinnt das Landkreis-Derby gegen die DJK Darching.

Der FC Real Kreuth ist in der Kreisklasse 2 momentan nicht zu stoppen. Die Königlichen feierten am Wochenende den siebten Sieg in Folge und setzten sich im Spitzenspiel gegen die SG Gaißach/Wackersberg durch. Nichts zu holen gab es für den TSV Weyarn beim Auswärtsspiel in Grünwald. Das Landkreis-Duell in Darching ging klar an den FC Rottach-Egern. FC Real Kreuth – SG Gaißach/Wacker. 4:0 (2:0) Tore: 1:0 Mack (5.), 2:0 Götschl (7.), 3:0 Huber (51.), 4:0 Huber (84.) Ein starkes Spiel machte der FC Real Kreuth zu Hause beim Top-Match gegen die SG Gaißach/Wackerberg. Die Königlichen ließen von Anfang an keine Zweifel aufkommen, wer als Sieger vom Feld gehen würde und führten nach sieben Minuten bereits mit 2:0.

Nach einem Steckpass von Franz Huber traf Moritz Mack zum 1:0, Andreas Götschl köpfte nach einer Ecke von Marinus Huber zum 2:0 ein. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste den Druck, aber Kreuth verteidigte alles routiniert weg und legte nach. Nach einem Ballgewinn von Götschl und Zuspiel von Mack traf Huber zum 3:0. Mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 4:0-Endstand setzte Huber dann auch den Schlusspunkt. „Es war das zweite 4:0 in Folge, großes Kompliment an die Mannschaft“, freute sich FC-Coach Michael Zieringer. „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, wir gehen jetzt mit einem super Gefühl in die spielfreie Woche.“ TSV Grünwald II – TSV Weyarn 4:1 (3:0) Tore: 1:0 Kramer (4.), 2:0 Ahammer (14.), 3:0 Rucker (26.), 4:0 Molitor (63./Eigentor), 4:1 Celik (72.) Chancenlos war das letzte Aufgebot des TSV Weyarn, das zum Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des TSV Grünwald II gereist war, obwohl die Hausherren keineswegs eine Übermannschaft waren. Die Gäste mussten jedoch kurzfristig weitere Ausfälle verkraften und hatte letztlich nur zwei Ersatzspieler aus der AH auf der Bank.

Dies nutzten die Hausherren, um im ersten Durchgang nach individuellen Fehlern der Gäste schnell mit 3:0 in Führung zu gehen. Nach dem Seitenwechsel fiel durch ein Eigentor das 4:0, ehe Sinan Celik durch eine direkt verwandelte Ecke immerhin noch der Ehrentreffer für die Klosterdörfler glückte.

„Vielen Dank an Florian Butzenberger und Stefan Thrainer fürs Aushelfen. Wir haben verdient verloren, aber mit der heutigen Aufstellung war einfach nicht mehr drin“, resümiert TSV-Trainer Michael Hub. „Kein Vorwurf an die Mannschaft, so viele Ausfälle können wir nicht kompensieren. Wir haben alles versucht und unglückliche Gegentore kassiert.“ DJK Darching – FC Rottach-Egern 0:3 (0:1) Tore: 0:1 Sourtsoglou (26.), 0:2 Mex (70.), 0:3 Brezina (90.) Einen verdienten 3:0-Auswärtssieg fuhr der FC Rottach-Egern bei der DJK Darching ein. Im ersten Durchgang traf Fethullah Sourtsoglou für die Gäste zum 0:1. Nach dem Seitenwechsel legte Florian Mex das 0:2 nach.

Das Spiel fand weitgehend im Mittelfeld statt, die besseren Gelegenheiten hatten die Gäste, wobei auch die DJK zwei gute Möglichkeiten liegen ließ. Den Sack zu machte in der Nachspielzeit Sebastian Brezina mit seinem Treffer zum 0:3-Endstand. „Wir haben einfach zu viele Verletzte. Insgesamt ist die Niederlage aber verdient, wenn auch vielleicht um ein Tor zu hoch ausgefallen“, berichtete DJK-Spieler Maximilian Saft. „Es war ein unspektakuläres Spiel mit den besseren Chancen für Rottach.“

Das Rottacher Fazit fiel positiver aus: „Wir haben eine geschlossene Mannschaftsleistung abgeliefert und verdient gewonnen. Die drei Punkte gehen absolut in Ordnung, wir hätten das Spiel auch schon früher entscheiden können“, resümierte Rottachs Coach Bernhard Gruber.