Früher Rückstand – dann gute Reaktion

Bereits nach sechs Minuten erwischten die Gastgeber einen Traumstart. Leon Leuze brachte Essingen mit einem frühen Treffer in Führung. Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen ließ sich davon aber nicht beirren und fand zunehmend besser ins Spiel. Besonders im Zentrum übernahm Jona Lorch Verantwortung und kurbelte das Spiel an. Kurz vor der Pause belohnte sich der FSV mit dem verdienten Ausgleich: Nach einem Foul im Strafraum trat Bleart Dautaj in der 42. Minute zum Elfmeter an und verwandelte sicher zum 1:1.

Chancen auf beiden Seiten – Entscheidung kurz vor Schluss

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Trainer Haris Krak reagierte früh und brachte mit Patrick Scheele, Onesi Kuengienda und später Angelo Di Stefano frische Kräfte. Doch der Lucky Punch blieb zunächst aus. In der 84. Minute nutzte Benjamin Dudda eine der wenigen Unaufmerksamkeiten der FSV-Defensive und traf zum 2:1 für die Hausherren. Kurz vor dem Ende forderte der FSV noch einen Handelfmeter – vergeblich.

Trainer Krak: "Ein Punkt wäre verdient gewesen"

Haris Krak zeigte sich nach der Partie enttäuscht, aber kämpferisch: „Leider nicht der erwünschte Start für uns. Ein Punkt wäre mit Sicherheit verdient gewesen. Unsere Chancen hatten wir dazu und müssen ein Handelfmeter in der 89. Minute bekommen. Leider war es nicht so.“

Mit Blick auf die nächsten Aufgaben betonte der Trainer: „Die Kleinigkeiten haben es entschieden in der Schlussphase, die wir leider nicht zu unseren Gunsten gezogen haben. Essingen war da etwas sauberer und hat ihr Siegtor gemacht. Danach haben wir alles versucht, aber es sollte nicht sein heute. Wir werden aus dem Spiel lernen und der Fokus gilt jetzt unserem ersten Heimspiel.“

Blick auf die Tabelle – Heimspiel gegen Normannia Gmünd vor der Brust

Den 1. FC Normannia Gmünd empfängt der FSV am kommenden Samstag, 09.08.2025, um 15:30 Uhr zum ersten Heimspiel der Saison. Eine ideale Gelegenheit, um die Auftaktniederlage vergessen zu machen und mit den eigenen Fans im Rücken die ersten Punkte einzufahren.