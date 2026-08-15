„Die kleinen Fehler minimieren“: Ehmen gegen Hankensbüttel Zwei Auftaktsieger treffen am zweiten Spieltag aufeinander von NB · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Der HSV Hankensbüttel und der TSV Ehmen gehen mit drei Punkten in das direkte Duell am Sonntag. Während Hankensbüttel beim 6:0 in Wilsche-Neubokel einen deutlichen Auftaktsieg feierte, setzte sich Ehmen mit 5:3 gegen SV Reislingen-Neuhaus durch. Beide Mannschaften wollen ihren gelungenen Saisonstart nun bestätigen.

Morgen, 15:00 Uhr HSV Hankensbüttel Hankensbütte TSV Ehmen TSV Ehmen 15:00 PUSH

Hankensbüttels Kapitän Jannis Hardel sieht seine Mannschaft für das Heimspiel gut gerüstet. Den TSV Ehmen einzuschätzen, fällt ihm allerdings nicht leicht. Mit Marco Rau habe der Gegner seinen bisherigen Topstürmer abgegeben. „Das war ja immer so ein Zielspieler von denen, den ich tatsächlich auch immer zu verteidigen hatte“, sagt Hardel. Die Duelle mit Rau hätten ihm sogar Freude bereitet: „Das hat eigentlich Spaß gemacht, weil er halt schon ein guter Kicker ist.“

Über die weiteren Veränderungen im Ehmener Kader weiß Hardel nach eigener Aussage wenig. Einen Punkt hat er jedoch klar ausgemacht: „Was ich noch weiß, ist, dass die sehr gute Außenspieler haben.“ Genau diese müsse Hankensbüttel in den Griff bekommen. „Das ist jetzt meines Wissens nach eher so der Knackpunkt, dass wir die da stoppen.“ Trotz des Respekts vor dem Gegner geht Hardel mit einer klaren Erwartung in die Partie. Auf dem eigenen Platz sieht er seine Mannschaft im Vorteil: „Ich gehe trotzdem davon aus, dass wir gewinnen werden.“ Er rechnet mit mehr Ballbesitz und will daraus die entscheidenden Möglichkeiten erzeugen. Seine Vorstellung vom Spiel ist dabei eher von Kontrolle als von Spektakel geprägt: „Wir wollen dann die ein oder andere Möglichkeit nutzen für so ein 1:0, 2:0. Sodass wir wieder hinten sicher stehen und vorne einfach die Buden machen.“