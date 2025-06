Die kleinen Edeltechniker aus Kleve Die U-13-Kicker des 1. FC gewinnen das Kreispokal-Finale gegen den Kevelaerer SV.

Auch dort spielte der Klever U13-Nachwuchs in 14 Partien eine gute Rolle und belegte am Ende mit 28 Zählern einen starken dritten Platz. Vom vierten bis zum zehnten Spieltag hatten die Talente vom Bresserberg sogar die Tabelle angeführt und sich berechtigte Hoffnungen auf den Meistertitel machen dürfen.

Es dauerte jedoch nicht lange, bis sich das Potenzial der Mannschaft auch auf dem Platz entfaltete. „Die Jungs haben sich in ihren Fähigkeiten sehr schnell ganz gut ergänzt“, so Schönrock. „Über die ganze Saison hinweg war unsere große Stärke, dass wir viele technisch versierte Spieler in unseren Reihen haben.“

Kreispokal zum Abschluss

Das Trainerteam setzte die spielerischen Qualitäten der Jungs gewinnbringend ein. In den zehn Spielen der Leistungsklasse trennten die Rot-Blauen nur zwei Zähler von der perfekten Punkteausbeute. „Wir konnten schnell eine Struktur in der Mannschaft etablieren, die uns in der Hinrunde zur Meisterschaft in der Leistungsklasse verholfen hat“, sagt Niko Hegemann, der auch die Entwicklung seiner Schützlinge hervorhebt. „Auch in der Niederrheinliga, in der wir eine sehr, sehr gute Serie gespielt haben, haben alle entscheidende Schritte nach vorne gemacht.“

Zur Krönung hat die Mannschaft auch noch den Kreispokal gewonnen. Vor der stolzen Kulisse von rund 200 Zuschauern schlug der Klever Nachwuchs am Mittwochabend im Winnekendonker Viktoria-Sportpark die Auswahl des Kevelaerer SV mit 5:0 (4:0). „Das ist ein schöner Schlusspunkt. Wir haben noch einmal eine starke Leistung gezeigt und verdient gewonnen“, so Niko Hegemann.