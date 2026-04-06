Die kleine Serie des FC Neustadt hält

Der FC Neustadt holt in der Fußball-Landesliga einen Punkt gegen den FC Möhringen. Hochverdient, denn aufgrund einer starken zweiten Halbzeit wäre auch ein Sieg drin gewesen.

Der FC Neustadt kann einfach nicht mehr verlieren. Nein, ganz so weit sollte man bei der Bewertung der jüngsten Vergangenheit der Hochschwarzwälder nicht gehen, aber eines steht eben auch fest: Dieses 1:1 war nach den Siegen gegen die SG Dettingen-Dingelsdorf und den SV Denkingen das dritte Spiel ohne Niederlage. Genau daraus schöpft Trainer Fabian Gamp Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt, der tatsächlich wieder ein solcher ist. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FC Neustadt: Werner, Tritschler (60. Isele), Haasler, Rommler, da Silva Marques (90+2 Schmiedle), Kiefer, Riesterer (84. Balke), Schlegel (71. N. Waldvogel), Eckert, Rohrer, Orosaj. Tore: 1:0 da Silva Marques (30.), 1:1 Caljkusic (38.). SR: Philip Jourdan. ZS: 130.