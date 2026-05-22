Die kleine Chance beim Schopf packen Kreisliga B 11: Nach der jüngsten Heimpleite gegen den neuen Spitzenreiter SV Olewig hat die SG Wincheringen den Aufstieg nicht mehr in der eigenen Hand. So gehen Trainer Bastian Hurth und sein Team nun in den letzten Spieltag. von Lutz Schinköth · Heute, 17:06 Uhr · 0 Leser

Auch wenn es nicht mit dem Aufstieg klappen sollte, blickt Wincheringens Trainer Bastian Hurth auf eine starke Saison zurück. – Foto: FuPa/Verein

Bastian Hurth, Trainer der Spielgemeinschaft aus Wincheringen und Merzkirchen, wirkte nach der jüngsten 1:3-Heimpleite gegen den SV Olewig schnell wieder gefasst und fand Erklärungen für die Niederlage: „Wir haben gegen eine gute Olewiger Mannschaft verdient verloren. Unsere Leistung war insgesamt nicht ausreichend, um Olewig in Verlegenheit zu bringen. Sie waren uns überlegen und haben clever gespielt.“

Hurth bezog sich dabei insbesondere auf die beiden Gegentore unmittelbar vor und nach der Halbzeitpause: „Da haben wir jeweils nicht gut ausgesehen. Nach gefühlt 20 Sekunden haben wir mit dem 0:2 direkt nach der Pause eine kalte Dusche bekommen. Es waren individuelle Fehler, durch die wir dreimal unsortiert waren.“ Da spielte es auch keine große Rolle mehr, dass Niklas Trouet nach einem Foul im Mittelfeld in der 78. Minute beim Stand von 0:3 die Rote Karte sah. „Berechtigt“, sagte Hurth. Das 1:3 durch Jan Luca Schneider in der 88. Minute kam zu spät.

Anstatt an die Tabellenspitze zu stürmen, muss sich die Spielgemeinschaft vor dem Saisonfinale nun mit der Rolle des Jägers abfinden. Mit 51 Punkten hat die SG den Aufstieg nicht mehr in der eigenen Hand und ist auf Patzer der Konkurrenten SV Olewig und TuS Trier-Euren angewiesen, die beide bei 53 Zählern stehen. Olewig dürfte im Heimspiel gegen Zewen II wohl nichts mehr anbrennen lassen. Trier-Euren empfängt den SV Konz und würde mit einem Sieg über die Quotientenregel aufsteigen. „Wir werden jetzt erst einmal die Wunden lecken, alles versuchen und dann schauen, wofür es reicht“, möchte Hurth die Minimalchance trotz der schwierigen Ausgangslage nutzen.