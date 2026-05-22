Die kleine Chance beim Schopf packen

Bastian Hurth, Trainer der Spielgemeinschaft aus Wincheringen und Merzkirchen, wirkte nach der jüngsten 1:3-Heimpleite gegen den SV Olewig schnell wieder gefasst und fand Erklärungen für die Niederlage: „Wir haben gegen eine gute Olewiger Mannschaft verdient verloren. Unsere Leistung war insgesamt nicht ausreichend, um Olewig in Verlegenheit zu bringen. Sie waren uns überlegen und haben clever gespielt.“
Hurth bezog sich dabei insbesondere auf die beiden Gegentore unmittelbar vor und nach der Halbzeitpause: „Da haben wir jeweils nicht gut ausgesehen. Nach gefühlt 20 Sekunden haben wir mit dem 0:2 direkt nach der Pause eine kalte Dusche bekommen. Es waren individuelle Fehler, durch die wir dreimal unsortiert waren.“
Da spielte es auch keine große Rolle mehr, dass Niklas Trouet nach einem Foul im Mittelfeld in der 78. Minute beim Stand von 0:3 die Rote Karte sah. „Berechtigt“, sagte Hurth. Das 1:3 durch Jan Luca Schneider in der 88. Minute kam zu spät.
Anstatt an die Tabellenspitze zu stürmen, muss sich die Spielgemeinschaft vor dem Saisonfinale nun mit der Rolle des Jägers abfinden. Mit 51 Punkten hat die SG den Aufstieg nicht mehr in der eigenen Hand und ist auf Patzer der Konkurrenten SV Olewig und TuS Trier-Euren angewiesen, die beide bei 53 Zählern stehen. Olewig dürfte im Heimspiel gegen Zewen II wohl nichts mehr anbrennen lassen. Trier-Euren empfängt den SV Konz und würde mit einem Sieg über die Quotientenregel aufsteigen.
„Wir werden jetzt erst einmal die Wunden lecken, alles versuchen und dann schauen, wofür es reicht“, möchte Hurth die Minimalchance trotz der schwierigen Ausgangslage nutzen.
Auch wenn es am Ende nicht mehr zum großen Coup reichen sollte, zeigt sich der Trainer mit der Saison zufrieden: „Wir haben eine super Runde gespielt und sind – egal, ob wir das noch ziehen oder nicht – mit dem Ausgang der Saison sehr zufrieden.“
Die Trainerfrage haben die Verantwortlichen in Wincheringen und Merzkirchen bereits vor einigen Wochen geklärt. „Daniel Bruncevic als Co- und Torwarttrainer und ich machen über den Sommer hinaus weiter. Dann greifen wir eben im nächsten Jahr wieder an“, erklärt Hurth.
Gefeiert wird in Wincheringen aber demnächst in jedem Fall: Im Rahmen des 25-jährigen Bestehens der Spielgemeinschaft steigt am Samstag, 13. Juni, ab 15.30 Uhr ein Galaspiel mit einer Auswahl ehemaliger SG-Spieler gegen die Traditionsmannschaft des 1. FC Kaiserslautern.
Bei der Wincheringer Mannschaft, die vom früheren Trainer des FC Könen und der SG Obermosel Nittel, Michael Jakobs, betreut wird, steht auch Hurth noch einmal selbst auf dem Platz. „Das ist ein schönes Event für die gesamte SG. Ich freue mich riesig auf einen Einsatz auf dem Platz“, blickt der 40-Jährige voraus.
Für die finale Partie beim bereits abgestiegenen SV Udelfangen fehlen Hurth der gesperrte Trouet sowie die verletzten Nils Strupp (Schien- und Wadenbeinbruch), Tim Repplinger (Muskelfaserriss im Oberschenkel) und Julian Athen (Bänderverletzung).
„Nils ist unser Dreh- und Angelpunkt. Wir müssen es über das Kollektiv lösen“, sagt Hurth, der die kleine Aufstiegschance unbedingt beim Schopf packen möchte.